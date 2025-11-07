Τραμπ σε Όρμπαν: Η ΕΕ να σέβεται την Ουγγαρία - Θα ήθελα τη συνάντηση με Πούτιν στη Βουδαπέστη

Συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν έχει ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ συναντάται στον Λευκό Οίκο, με την ατζέντα να περιλαμβάνει εμπόριο, ενέργεια και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Κατά την υποδοχή του Όρμπαν, ο Τραμπ τον χαρακτήρισε «σπουδαίο ηγέτη».

Ο Τραμπ δήλωσε κατά τη συνάντηση ότι εξετάζει το ενδεχόμενο εξαίρεσης της Ουγγαρίας από τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο, επικαλούμενος την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας από την περιοχή.

«Το εξετάζουμε, γιατί είναι πολύ δύσκολο για εκείνον να προμηθευτεί πετρέλαιο και φυσικό αέριο από άλλες πηγές», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους, κατά τη συνάντησή του στον Λευκό Οίκο με τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν.

Επίσης, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν για πιθανή συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, σημειώνοντας πως η «βασική διαφωνία με τη Ρωσία» αφορά το γεγονός ότι «δεν θέλει να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θα επιθυμούσε η συνάντησή του με τον Πούτιν να πραγματοποιηθεί στη Βουδαπέστη, προσθέτοντας ότι «ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τερματιστεί στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον».

«Η ΕΕ να σέβεται την Ουγγαρία»

Ο Τραμπ κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση «να σέβεται» την Ουγγαρία και τον Όρμπαν, ο οποίος εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τις οικονομικές κυρώσεις που επέβαλαν οι Βρυξέλλες στη χώρα του με αφορμή τη στάση της απέναντι στο μεταναστευτικό.

«Θα έπρεπε να σέβονται την Ουγγαρία και αυτόν τον ηγέτη, πάρα, πάρα πολύ, επειδή είχε δίκιο στο μεταναστευτικό» είπε ο Τραμπ. «Δείτε τι συνέβη στην Ευρώπη με τη μετανάστευση, έχουν ανθρώπους που κατακλύζουν την Ευρώπη, από παντού, και αυτό την βλάπτει» πρόσθεσε ο Τραμπ.

Ο Όρμπαν από την πλευρά του ζήτησε να ξεκινήσει «μια χρυσή εποχή» για τις σχέσεις της χώρας του με τις ΗΠΑ, επαναλαμβάνοντας μια από τις αγαπημένες εκφράσεις του Τραμπ.

«Μόνο οι ΗΠΑ και η Ουγγαρία τάσσονται υπέρ της ειρήνης στην Ουκρανία»

«Είμαστε η μόνη κυβέρνηση στην Ευρώπη που θεωρείται σύγχρονη χριστιανική κυβέρνηση. Όλες οι άλλες κυβερνήσεις είναι προοδευτικές, αριστερίστικες», υποστήριξε ο Όρμπαν.

Επέκρινε επίσης την πολιτική της ΕΕ απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία, διαβεβαιώνοντας ότι «οι μοναδικές κυβερνήσεις που τάσσονται υπέρ της ειρήνης είναι αυτές των ΗΠΑ και της μικρής Ουγγαρίας».

Ο Τραμπ, που για ένα διάστημα εξέταζε το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στη Βουδαπέστη, διαβεβαίωσε για άλλη μια φορά σήμερα, χωρίς να δώσει διευκρινίσεις, ότι πιστεύει πως θα μπορούσε να βάλει τέλος στις εχθροπραξίες «σε ένα όχι τόσο μακρινό μέλλον».

Ο Βίκτορ Όρμπαν είναι ένας από τους ελάχιστους Ευρωπαίους ηγέτες που διατηρεί καλές σχέσεις τόσο με την Ουάσινγκτον όσο και με τη Μόσχα.

Ο Τραμπ «έχει ήδη αποδείξει ότι είναι έτοιμος να βοηθήσει τους ιδεολογικούς συμμάχους του», ιδίως αν επίκεινται εκλογές, υπενθύμισε ο Ντάνιελ Χέγκεντους, ειδικός σε θέματα κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης στο Γερμανικό Ταμείο Μάρσαλ. Πρόσφατα, προσέφερε οικονομική στήριξη στον Αργεντινό πρόεδρο Χαβιέρ Μιλέι, άλλον ένθερμο υποστηρικτή του.

Ο Όρμπαν, που αρνήθηκε να στείλει στρατιωτική βοήθεια στο Κίεβο και αντιτίθεται στην υποψηφιότητα της Ουκρανίας για ένταξη στην ΕΕ, συγκρούεται συχνά με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, για θέματα που αφορούν κυρίως το κράτος δικαίου.