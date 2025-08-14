Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται πως άλλαξε τη στάση του σχετικά με τη διαπραγμάτευση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αφού σύμφωνα με το NBC, στις συνομιλίες που είχε με τους Ευρωπαίους ηγέτες εμφανίζεται να τους είπε ότι δεν σχεδιάζει να μιλήσει για το εδαφικό στο τετ α τετ με τον Ρώσο πρόεδρο στην Αλάσκα.

Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο που επικαλείται δύο Ευρωπαίους αξιωματούχους αξιωματούχοι και άλλους τρεις που ενημερώθηκαν για τη συνομιλία Τραμπ-Ευρωπαίων, ο Αμερικανός πρόεδρος διατύπωσε τη θέση αυτή σε τηλεφωνική συνομιλία με τους Ευρωπαίους ηγέτες την Τετάρτη.

Ο Τραμπ φέρεται να είπε ότι θα πάει στη συνάντηση με τον Πούτιν με στόχο να εξασφαλίσει κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

Στη συνομιλία συμμετείχε και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, με ορισμένους από όσους συμμετείχαν να έχουν την εντύπωση ότι ο Τραμπ δεν είναι αισιόδοξος για τη συνάντηση της Παρασκευής.

Πρόταση για ορυκτά και σπάνιες γαίες

Την ίδια ώρα ο βρετανικός Telegraph μεταδίδει ότι ο Τραμπ ετοιμάζεται να προσφέρει στον Πούτιν πρόσβαση σε σπάνια ορυκτά, προκειμένου να τον ενθαρρύνει να βάλει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Κατά το δημοσίευμα η πρόταση Τραμπ θα περιλαμβάνει το άνοιγμα των φυσικών πόρων της Αλάσκας στη Μόσχα, την άρση ορισμένων αμερικανικών κυρώσεων κατά της ρωσικής αεροπορικής βιομηχανίας και την παροχή πρόσβασης σε ορυκτά σπάνιων γαιών στα ουκρανικά εδάφη που έχει καταλάβει η Ρωσία.

Την προετοιμασία της πρότασης αυτής εμφανίζεται να κάνει ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος, κατά το δημοσίευμα, διερευνά τις οικονομικές αντισταθμίσεις που μπορούν να προσφέρουν οι ΗΠΑ στη Ρωσία προκειμένου να επιταχυνθεί η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Η Ουκρανία εκτιμάται ότι διαθέτει το 10% των παγκόσμιων αποθεμάτων λιθίου, το οποίο χρησιμοποιείται στην παραγωγή μπαταριών. Δύο από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα λιθίου βρίσκονται σε περιοχές που κατέχει η Ρωσία, και ο Πούτιν έχει διεκδικήσει τα πολύτιμα ορυκτά που βρίσκονται στις περιοχές που κατέχουν οι δυνάμεις του.