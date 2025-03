Τραμπ: Προτείνει να περάσουν στην κατοχή των ΗΠΑ ουκρανικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Την πρότασή του να περάσουν στην κατοχή των ΗΠΑ ουκρανικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εκτιμώντας ότι αυτό θα προσέφερε την καλύτερη προστασία και την καλύτερη δυνατή υποστήριξη, εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ουκρανό ομόλογό.

Παράλληλα, την Πέμπτη (20/03) στο Λονδίνο θα συνεδριάσουν οι επικεφαλής των γενικών επιτελείων στρατού περίπου 30 χωρών οι οποίες έχουν δηλώσει έτοιμες να προσφέρουν εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία. Στη συνάντηση αυτή θα συζητηθεί ένα σχέδιο διατήρησης της ειρήνης σε περίπτωση εκεχειρίας με τη Ρωσία.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ευρωπαϊκή άμυνα έναντι της ρωσικής απειλής θα αποτελέσουν και τα βασικά θέματα συζήτησης στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ που διεξάγεται σήμερα στις Βρυξέλλες.

Στη διάρκεια της τηλεφωνικής του επικοινωνίας με τον Τραμπ ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε έτοιμος να αναστείλει τις επιθέσεις εναντίον ενεργειακών και μη στρατιωτικών υποδομών στη Ρωσία, μετά τη σχετική δέσμευση του Βλαντίμιρ Πούτιν την Τρίτη.

«Ένα από τα πρώτα βήματα προς τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να είναι η αναστολή των πληγμάτων εναντίον των ενεργειακών υποδομών και άλλων μη στρατιωτικών υποδομών. Υποστήριξα το μέτρο αυτό και (…) είμαστε έτοιμοι να το εφαρμόσουμε», έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι στη συζήτηση με τον Τραμπ αναφέρθηκε το ενδεχόμενο μόνο «ένας πυρηνικός σταθμός, που βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή» να περάσει υπό αμερικανικό έλεγχο, δηλαδή αυτός στη Ζαπορίζια στη νοτιοανατολική Ουκρανία.

Από την πλευρά της Ουάσινγκτον, οι τόνοι έχουν πέσει σημαντικά σε σχέση με την εχθρότητα με την οποία έγινε δεκτός ο Ζελένσκι στα τέλη Φεβρουαρίου από τον Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε μια «φανταστική» τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό ομόλογό του, δήλωσε η Κάρολαϊν Λέβιτ εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Ο Ζελένσκι στο Χ έκανε λόγο για μια «θετική, πολύ ουσιαστική και ειλικρινή» συνομιλία. Λίγο αργότερα, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, διαβεβαίωσε ότι δεν δέχθηκε «καμία πίεση» από τον Τραμπ για να κάνει υποχωρήσεις.

I had a positive, very substantive, and frank conversation with President of the United States Donald Trump @POTUS. I thanked him for a good and productive start to the work of the Ukrainian and American teams in Jeddah on March 11—this meeting of the teams significantly helped… pic.twitter.com/JFBd5EeIkg