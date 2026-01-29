Τραμπ: «Πράσινο φως» για να ανοίξει και πάλι ο εναέριος χώρος της Βενεζουέλας

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Πέμπτη πως οι ΗΠΑ σκοπεύουν να ανοίξουν και πάλι τον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας και να δώσουν στους πολίτες την ευκαιρία να επισκεφθούν τη χώρα της Λατινικής Αμερικής, στον απόηχο των σχέσεων που επιδιώκει η Ουάσινκγτον με το Καράκας μετά από τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο στις αρχές Ιανουαρίου.

Μιλώντας σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου των ΗΠΑ, ο Τραμπ ενημέρωσε πως η Ντέλσι Ροντρίγκες -η νυν πρόεδρος της Βενεζουέλας- του ανέφερε πως θα ανοίξει τον εμπορικό εναέριο χώρο.

«Οι Αμερικανοί θα μπορούν να επισκεφθούν τη Βενεζουέλα σύντομα» πρόσθεσε ο Τραμπ.

Σημειώνεται πως μετά από τις δηλώσεις του Τραμπ η American Airlines ανέφερε πως σκοπεύει να επαναφέρει τις καθημερινές υπηρεσίες της στη Βενεζουέλα μόλις υπάρξει η σχετική έγκριση από τις αμερικανικές αρχές.

Ακόμα, ο Τραμπ είπε πως μεγάλες πετρελαϊκές επιχειρήσεις πρόκειται να μεταβούν στη Βενεζουέλα για έρευνες τοποθεσιών.