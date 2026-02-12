Τραμπ: Πιθανή συμφωνία με το Ιράν μέσα στον επόμενο μήνα

Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν να καταλήξουν σε συμφωνία με το Ιράν και ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσα στον επόμενο μήνα. Σημείωσε δε ότι εάν το Ιράν δεν καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ, οι συνέπειες για την Τεχεράνη θα είναι «πολύ τραυματικές».

«Πρέπει να κάνουμε μια συμφωνία, διαφορετικά τα πράγματα θα γίνουν πολύ τραυματικά, πολύ τραυματικά», ήταν η χαρακτηριστική έκφραση του στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο, επιμένοντας ότι η συμφωνία θα πρέπει να είναι «πολύ δίκαιη».

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι είχε μια «πολύ καλή» συνάντηση την προηγούμενη ημέρα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, τονίζοντας ότι ο Ισραηλινός ηγέτης δεν επιχείρησε να τον αποτρέψει από τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων με το Ιράν.

«Το κατανοεί, αλλά στο τέλος η απόφαση είναι δική μου… Θα μιλάω μαζί τους όσο θέλω», κατέληξε.

Νωρίτερα, ο Νετανιάχου είχε δηλώσει ότι το Ιράν θα μπορούσε να εξαναγκαστεί να αποδεχθεί «μια καλή συμφωνία», εκφράζοντας ωστόσο επιφυλάξεις και ξεκαθαρίζοντας ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να καλύπτει όχι μόνο το πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά και τους βαλλιστικούς πυραύλους και τα περιφερειακά δίκτυα επιρροής της Τεχεράνης.

Ειδικότερα, μετά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον, ο Νετανιάχου είπε ότι «ο πρόεδρος Τραμπ πιστεύει ότι οι Ιρανοί καταλαβαίνουν ήδη με ποιον έχουν να κάνουν. Νομίζω ότι οι όροι που θέτει, σε συνδυασμό με την κατανόησή τους ότι έκαναν λάθος την προηγούμενη φορά μη καταλήγοντας σε συμφωνία, θα μπορούσαν να τους οδηγήσουν να αποδεχθούν όρους που θα καθιστούσαν δυνατή την επίτευξη μιας καλής συμφωνίας».

Ταυτόχρονα, ο Νετανιάχου τόνισε ότι «δεν κρύβω ότι είμαι επιφυλακτικός σχετικά με τη δυνατότητα επίτευξης οποιασδήποτε συμφωνίας με το Ιράν».

Ο ίδιος επισήμανε ότι κατέστησε σαφές στον Λευκό Οίκο πως οποιαδήποτε συμφωνία «πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία που είναι σημαντικά για εμάς, για το Ισραήλ, και κατά την άποψή μου και για ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα, όχι μόνο το πυρηνικό ζήτημα, αλλά και τους βαλλιστικούς πυραύλους και τους περιφερειακούς συμμάχους (proxies) του Ιράν».

Η «εξαιρετική συνομιλία» αφορούσε επίσης τη Γάζα, ανέφερε ο Νετανιάχου. «Ήταν ακόμη μια συνομιλία με έναν μεγάλο φίλο του Ισραήλ, έναν πρόεδρο σαν κανέναν άλλον» κατέληξε.