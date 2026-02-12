Νετανιάχου: Ο Τραμπ δημιουργεί τις συνθήκες για μια συμφωνία με το Ιράν

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Πέμπτη ότι ελπίζει πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, αποφεύγοντας τη στρατιωτική δράση.

Ο Νετανιάχου, ο οποίος συναντήθηκε με τον Τραμπ για συνομιλίες στην Ουάσινγκτον την Τετάρτη, ανέφερε ότι εξέφρασε «γενικό σκεπτικισμό» και ότι, εάν επιτευχθεί συμφωνία, «θα πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία που είναι ζωτικής σημασίας για το Ισραήλ».

Αυτά περιλαμβάνουν την παύση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, περιορισμούς στους βαλλιστικούς πυραύλους του και στους πληρεξούσιους του, πρόσθεσε.

Η συνάντηση της Τετάρτης ήταν η έβδομη μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου από τότε που ο Τραμπ ανέλαβε ξανά τα καθήκοντά του πέρυσι. Η επίσκεψη του Νετανιάχου ήταν πιο συγκρατημένη από το συνηθισμένο και κλειστή για τον Τύπο, με στόχο να επηρεάσει τον επόμενο γύρο συνομιλιών των ΗΠΑ με το Ιράν, μετά τις πυρηνικές διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Ομάν την προηγούμενη Παρασκευή.

«Νομίζω ότι οι συνθήκες που διαμορφώνει, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι Ιρανοί καταλαβαίνουν τα λάθη της προηγούμενης φοράς που δεν κατέληξαν σε συμφωνία, μπορεί να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την επίτευξη μιας καλής συμφωνίας», δήλωσε ο Νετανιάχου.

Οι δύο ηγέτες συνομίλησαν κεκλεισμένων των θυρών για περισσότερες από δυόμισι ώρες, σε αυτό που ο Τραμπ χαρακτήρισε «πολύ καλή συνάντηση». Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε ότι δεν ελήφθησαν σημαντικές αποφάσεις και δεν αποδέχθηκε δημόσια τις παρακλήσεις του Νετανιάχου.

«Μοιραζόμαστε μια πολύ στενή, γνήσια και ειλικρινή σχέση», σημείωσε ο Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε διάφορα ζητήματα, κυρίως στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, και ότι ο Τραμπ ήθελε «να ακούσει τη γνώμη μου».

«Ο Πρόεδρος πιστεύει ότι οι Ιρανοί έχουν ήδη καταλάβει με ποιον έχουν να κάνουν», ανέφερε, αναφερόμενος στη 12ήμερη σύγκρουση του Ισραήλ με το Ιράν, η οποία κορυφώθηκε με αεροπορικές επιθέσεις των ΗΠΑ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει με στρατιωτικά πλήγματα στο Ιράν, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, ενώ η Τεχεράνη έχει ορκιστεί να ανταποδώσει, πυροδοτώντας φόβους για ευρύτερη σύγκρουση, καθώς οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν δυνάμεις στη Μέση Ανατολή. Ο πρόεδρος έχει επανειλημμένα εκφράσει την υποστήριξή του για ένα ασφαλές Ισραήλ και νωρίτερα αυτή την εβδομάδα δήλωσε ότι πιστεύει πως το Ιράν επιθυμεί συμφωνία.

Το Ιράν έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμο να συζητήσει περιορισμούς στο πυρηνικό του πρόγραμμα με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων, αλλά έχει αποκλείσει τη σύνδεση του ζητήματος με τους πυραύλους του.

Ο Νετανιάχου πρόσθεσε ότι οι συνομιλίες με τον Τραμπ αφορούσαν επίσης τη Γάζα, όπου ισχύει εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς, καθώς και άλλα γενικά ζητήματα.

«Ήταν άλλη μια συζήτηση με έναν σπουδαίο φίλο του Ισραήλ, με τον οποίο δεν είχαμε ποτέ προηγουμένως τέτοια σχέση», κατέληξε ο Νετανιάχου.