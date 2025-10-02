Τραμπ: Πιθανές απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων και περικοπές έργων αν συνεχιστεί το shutdown

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι μπορεί να υπάρξουν απολύσεις ομοσπονδιακών εργαζομένων και περικοπές σε έργα, εάν συνεχιστεί το κυβερνητικό shutdown που ξεκίνησε την Τετάρτη.

«Θα μπορούσαν να υπάρξουν απολύσεις, και αυτό θα είναι δικό τους φταίξιμο», είπε αναφερόμενος στους Δημοκρατικούς στο Κογκρέσο, σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο OAN, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με πρόσφατο υπόμνημα του Γραφείου Διαχείρισης και Προϋπολογισμού που προειδοποιούσε για αυτό το ενδεχόμενο.

«Θα μπορούσαμε να κόψουμε έργα που ήθελαν, αγαπημένα τους έργα, και θα κοπούν οριστικά», πρόσθεσε, τονίζοντας: «Επιτρέπεται να περικόψω πράγματα που δεν θα έπρεπε ποτέ να έχουν εγκριθεί εξαρχής, και πιθανότατα θα το κάνω».

Παράλληλα, ο πρόεδρος Τραμπ ανέφερε ότι εξετάζει επιταγές επιστροφής 1.000–2.000 δολαρίων στους φορολογούμενους από τα έσοδα δασμών, όπως αναμεταδίδει το Reuters.