Τραμπ: Παρουσίασε επίσημα τη χρυσή βίζα για εύπορους μετανάστες έναντι 1 εκατ. δολαρίων

Ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε και επίσημα τη χρυσή βίζα, ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε εύπορους αλλοδαπούς οι οποίοι μπορούν να την αποκτήσουν καταβάλλοντας 1 εκατ. δολάρια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η νέα βίζα προσφέρει στους δικαιούχους «άμεση πρόσβαση σε υπηκοότητα για όλα τα άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις και έχουν ελεγχθεί». Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι «είναι τόσο συναρπαστικό» και πρόσθεσε πως «οι μεγάλες αμερικανικές εταιρείες μπορούν επιτέλους να διατηρήσουν το ανεκτίμητο ταλέντο τους».

Η Trump Gold Card, που φέρει την εικόνα του προέδρου, είχε ανακοινωθεί για πρώτη φορά νωρίτερα μέσα στη χρονιά και προορίζεται για όσους μπορούν να αποδείξουν ότι θα προσφέρουν «ουσιαστικό όφελος» στις ΗΠΑ, όπως αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος.

Η παρουσίαση της κάρτας συμπίπτει με την αυστηροποίηση των μέτρων της Ουάσιγκτον για τη μετανάστευση, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των τελών για τις βίζες εργασίας και της εντατικοποίησης των απελάσεων μεταναστών χωρίς έγγραφα.

Το πρόγραμμα υπόσχεται απόκτηση αμερικανικής υπηκοότητας σε «χρόνο ρεκόρ» και απαιτεί τέλος 1 εκατ. δολαρίων, το οποίο χαρακτηρίζεται ως «απόδειξη ότι το άτομο θα ωφελήσει σημαντικά τις ΗΠΑ». Για τις επιχειρήσεις που θέλουν να εξασφαλίσουν τη βίζα για στελέχη τους, το κόστος ανέρχεται σε 2 εκατ. δολάρια, συν επιπλέον τέλη.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το εκτελεστικό διάταγμα του Σεπτεμβρίου, τα άτομα υποχρεούνται να καταβάλουν 1 εκατομμύριο δολάρια, ενώ οι επιχειρήσεις που χρηματοδοτούν υπαλλήλους υποχρεούνται σε πληρωμή 2 εκατομμυρίων δολαρίων. Επιπλέον, οι εταιρείες πρέπει να καταβάλουν ετήσιο τέλος συντήρησης 1% ύψους 20.000 δολαρίων και τέλος μεταφοράς 5% ύψους 100.000 δολαρίων κάθε φορά που θέλουν να μεταφέρουν τη βίζα από έναν υπάλληλο σε άλλον.

Παράλληλα, προαναγγέλλεται και «πλατινένια» έκδοση της κάρτας, με ειδικές φορολογικές ελαφρύνσεις, έναντι 5 εκατ. δολαρίων. Κάθε αίτηση επιβαρύνεται με 15.000 δολάρια για την εξέτασή της, ποσό που δεν επιστρέφεται.

Ο Τραμπ, παρουσιάζοντας αρχικά το σχέδιο, είχε παρομοιάσει τις χρυσές βίζες με τις πράσινες κάρτες, που επιτρέπουν σε μετανάστες διαφόρων εισοδηματικών επιπέδων να ζουν και να εργάζονται μόνιμα στις ΗΠΑ. Οι κάτοχοι πράσινης κάρτας μπορούν συνήθως να αιτηθούν υπηκοότητα μετά από πέντε χρόνια.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η χρυσή κάρτα απευθύνεται αποκλειστικά σε «υψηλού επιπέδου» επαγγελματίες, συμπληρώνοντας ότι «θέλουμε ανθρώπους που είναι παραγωγικοί».

«Οι άνθρωποι που μπορούν να πληρώσουν 5 εκατομμύρια δολάρια θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας», δήλωσε ο Τραμπ, εκτιμώντας ότι «η κάρτα θα πουληθεί σαν τρελή. Είναι μια ευκαιρία».

Πηγή: The Guardian, CNN