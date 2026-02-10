Τραμπ: Όλοι γνώριζαν για τον Έπσταϊν

Νέα ερωτήματα σχετικά με την ισχυρισμό του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι δεν γνώριζε τίποτα για τις πράξεις του καταδικασμένου δράστη σεξουαλικών εγκλημάτων, Τζέφρι Έπσταϊν, έθεσε έγγραφο του FBI που αποκαλύφθηκε πρόσφατα. Στο μεταξύ, την Τρίτη, ο υπουργός Εμπορίου του Τραμπ, Χάουαρντ Λούτνικ, αντιμετώπισε μια σειρά ερωτήσεων από τους νομοθέτες σχετικά με τους δικούς του δεσμούς με τον Έπσταϊν.

Όπως αναφέρει το Reuters, οι επιπτώσεις του σκανδάλου Έπσταϊν παραμένουν ένα σημαντικό πολιτικό πρόβλημα για την κυβέρνηση Τραμπ, εβδομάδες μετά την αποκάλυψη εκατομμυρίων αρχείων που σχετίζονται με τον Έπσταϊν.

Τα αρχεία προκάλεσαν επίσης προβλήματα εκτός ΗΠΑ, αφού αποκάλυψαν νέες λεπτομέρειες για τους δεσμούς του Έπσταϊν με εξέχοντα πρόσωπα από τον χώρο της πολιτικής, των οικονομικών, των επιχειρήσεων και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Τον Ιούλιο του 2006, όταν δημοσιεύθηκαν οι πρώτες κατηγορίες για σεξουαλικά εγκλήματα του Έπσταϊν, ο αρχηγός της αστυνομίας στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα έλαβε ένα τηλεφώνημα από τον Τραμπ, σύμφωνα με την περίληψη μιας συνέντευξης του FBI με τον αρχηγό της αστυνομίας το 2019, η οποία περιλαμβανόταν στα αρχεία.

Ο αρχηγός της αστυνομίας, Μίχαελ Ράιτερ, ανέφερε ότι ο Τραμπ του είπε: «Ευτυχώς που τον σταματάτε, όλοι γνωρίζουν ότι το κάνει αυτό».

Ο Τραμπ είπε στον Ράιτερ ότι οι άνθρωποι στη Νέα Υόρκη γνώριζαν για τον Έπσταϊν και τον ενημέρωσαν ότι η Γκισλέιν Μάξγουελ, συνεργάτης του Έπσταϊν, ήταν «κακιά», σύμφωνα με το έγγραφο.

Ο Ράιτερ, ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε το 2009, επιβεβαίωσε τις λεπτομέρειες της συνέντευξης του FBI στην εφημερίδα Miami Herald.

Όταν ρωτήθηκε για τη φερόμενη συνομιλία, το υπουργείο Δικαιοσύνης απάντησε: «Δεν γνωρίζουμε καμία επιβεβαιωτική απόδειξη ότι ο πρόεδρος επικοινώνησε με τις αρχές επιβολής του νόμου πριν από 20 χρόνια».

Ο Τραμπ ήταν φίλος με τον Έπσταϊν για χρόνια, αλλά είχαν μια διαφωνία πριν από την πρώτη σύλληψη του Έπσταϊν, όπως έχει δηλώσει ο Τραμπ. Ο πρόεδρος έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν γνώριζε τα εγκλήματα του Έπσταϊν.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λίβιτ, δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τρίτη ότι ο Τραμπ ήταν «ειλικρινής και διαφανής» σχετικά με τον τερματισμό της σχέσης του με τον Έπσταϊν .

«Ήταν ένα τηλεφώνημα που μπορεί να έγινε ή να μην έγινε το 2006», είπε. «Δεν γνωρίζω την απάντηση σε αυτό το ερώτημα».