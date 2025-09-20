Τραμπ: Οι ζωντανοί όμηροι της Χαμάς είναι λιγότεροι από 20

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι λιγότεροι από 20 όμηροι είναι ακόμα ζωντανοί στη Γάζα, μιλώντας στο Οβάλ Γραφείο το Σάββατο.

Υπερασπίστηκε επίσης την απόφαση του Ισραήλ να επεκτείνει τη στρατιωτική του παρουσία στην Πόλη της Γάζας, ισχυριζόμενος ότι τέτοιες επιχειρήσεις μπορεί στην πραγματικότητα να απελευθερώσουν τους ομήρους, και καταδίκασε τη σφαγή της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου ως γενοκτονία.

🚨WATCH: President Trump: “We have between 32-38 hostages [in Gaza] who are dead.” As a reminder, Israel's numbers are 20 alive and 28 dead. pic.twitter.com/iTheiAajrN — Raylan Givens (@JewishWarrior13) September 19, 2025

Κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι ένας αριθμός που κυμαίνεται μεταξύ 32 και 38 ομήρων που κρατούσε η Χαμάς στη Γάζα έχουν σκοτωθεί, αφήνοντας λιγότερους από 20 ομήρους ακόμα ζωντανούς.

Όσον αφορά στις ύποπτες συνθήκες γύρω από τους θανάτους, ο Τραμπ είπε: «Πολλοί άνθρωποι πέθαναν σε αυτές τις φρικτές σήραγγες. Είναι κυρίως στις σήραγγες».

Οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες έχουν αναφέρει ότι έως και 20 από τους 48 ομήρους που παραμένουν αιχμάλωτοι της Χαμάς είναι ακόμα ζωντανοί, αν και οι οικογένειες των ομήρων έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους στις επιχειρήσεις στην πόλη της Γάζας - φοβούμενοι ότι οι επιχειρήσεις μπορεί να οδηγήσουν στον θάνατο των αγαπημένων τους προσώπων.

Όταν ρωτήθηκε για την επέκταση της πόλης της Γάζας και τον αντίκτυπό της στους ομήρους, ο Τραμπ απάντησε: «Μπορεί να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο. Μπορεί επίσης να απελευθερωθούν εξαιτίας αυτού... Ο πόλεμος, πολλά παράξενα πράγματα συμβαίνουν. Πολλά αποτελέσματα συμβαίνουν που δεν νομίζεις ποτέ ότι θα συμβούν».

«Αυτό που έγινε στις 7 Οκτωβρίου ήταν γενοκτονία στο υψηλότερο επίπεδο»

Ο Τραμπ ρωτήθηκε για τις σκέψεις του σχετικά με την πρόσφατη Ανεξάρτητη Διεθνή Επιτροπή Έρευνας των Ηνωμένων Εθνών που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε χαρακτηρίζοντας τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου ως «γενοκτονία στο υψηλότερο επίπεδο», αναφέροντας λεπτομέρειες της επίθεσης.

«Διάπραξε κανείς γενοκτονία στις 7 Οκτωβρίου;» ρώτησε τον δημοσιογράφο. «Αυτή ήταν γενοκτονία στο υψηλότερο επίπεδο. Ήταν δολοφονία, γενοκτονία, μπορείτε να την πείτε όπως θέλετε. Αλλά μικρά μωρά κόπηκαν στη μέση. Κόπηκαν χέρια από ανθρώπους, κόψτηκαν κεφάλια από ανθρώπους. Υποθέτω ότι και αυτό είναι γενοκτονία.»