Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα παράσχουν ασφάλιση σε όλο το θαλάσσιο εμπόριο στον Περσικό Κόλπο

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε ότι έδωσε εντολή στην U.S. Development Finance Corporation (DFC), τον αμερικανικό αναπτυξιακό χρηματοδοτικό οργανισμό, να ενεργοποιήσει μηχανισμό ασφάλισης πολιτικού κινδύνου και παροχής εγγυήσεων για τη χρηματοοικονομική ασφάλεια του θαλάσσιου εμπορίου που διέρχεται από τον Περσικό Κόλπο, με έμφαση στις ενεργειακές μεταφορές.

Όπως ανέφερε, η πρωτοβουλία θα προσφέρεται σε όλες τις ναυτιλιακές εταιρείες, με στόχο τη θωράκιση των εμπορικών ροών σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης στην περιοχή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι, εφόσον απαιτηθεί, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θα προχωρήσει άμεσα σε συνοδεία δεξαμενόπλοιων μέσω των Στενών του Ορμούζ, διαμηνύοντας πως η Ουάσιγκτον θα διασφαλίσει την «ελεύθερη ροή της ενέργειας προς τον κόσμο».

Κλείνοντας, ο Τραμπ υπογράμμισε ότι η οικονομική και στρατιωτική ισχύς των Ηνωμένων Πολιτειών «είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο», προαναγγέλλοντας περαιτέρω ενέργειες.

Η ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social:

«Με άμεση ισχύ, έδωσα εντολή στην Εταιρεία Χρηματοδότησης της Ανάπτυξης των Ηνωμένων Πολιτειών (DFC) να παρέχει, σε πολύ λογική τιμή, ασφάλιση πολιτικού κινδύνου και εγγυήσεις για την οικονομική ασφάλεια ΟΛΟΥ του θαλάσσιου εμπορίου, ιδίως του ενεργειακού, που διέρχεται από τον Κόλπο.

Αυτό θα είναι διαθέσιμο σε όλες τις ναυτιλιακές εταιρείες. Εάν χρειαστεί, το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών θα αρχίσει να συνοδεύει τα δεξαμενόπλοια μέσω του Στενού του Ορμούζ, το συντομότερο δυνατό.

Ό,τι και να συμβεί, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διασφαλίσουν την ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΡΟΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ προς τον ΚΟΣΜΟ.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ και ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΤΗ ΓΗ — Θα ακολουθήσουν περισσότερες ενέργειες. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ».