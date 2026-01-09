Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα διυλίσουν και θα πουλήσουν έως και 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τη Βενεζουέλα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διυλίσουν και θα πουλήσουν έως και 50 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, στο πλαίσιο μιας νέας συμφωνίας με τη χώρα, μετά την απομάκρυνση του πρώην προέδρου Νικολάς Μαδούρο, δήλωσε την Παρασκευή ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ προέβη στις δηλώσεις αυτές κατά τη διάρκεια συνάντησης μεταξύ ανώτατων κυβερνητικών αξιωματούχων και στελεχών ορισμένων από τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες παγκοσμίως.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι αναμένει από τις πετρελαϊκές εταιρείες να επενδύσουν τουλάχιστον 100 δισ. δολάρια στη Βενεζουέλα, διευκρινίζοντας ότι οι επενδύσεις αυτές θα γίνουν χωρίς κρατική χρηματοδότηση.

«Οι μεγάλες πετρελαϊκές μας εταιρείες θα επενδύσουν τουλάχιστον 100 δισ. δολάρια από δικά τους κεφάλαια, όχι από χρήματα της κυβέρνησης. Δεν χρειάζονται κρατικά χρήματα, αλλά χρειάζονται κρατική προστασία», δήλωσε.

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι 30 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου κατευθύνονται ήδη από τη Βενεζουέλα προς τις ΗΠΑ, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου σε έναν μήνα παραγωγής της χώρας.

Οι βενεζουελάνικες αρχές, ωστόσο, δεν έχουν επιβεβαιώσει ότι οι αποστολές αυτές έχουν πραγματοποιηθεί.

Παράλληλα, ο Τραμπ τόνισε ότι θα αποφασίσει προσωπικά ποιες πετρελαϊκές εταιρείες θα λάβουν άδεια να δραστηριοποιηθούν στη Βενεζουέλα στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης της ενεργειακής της υποδομής.

«Θα αποφασίσουμε ποιες εταιρείες θα εισέλθουν. Θα καταλήξουμε σε συμφωνία μαζί τους — πιθανότατα σήμερα ή πολύ σύντομα», είπε.

Όπως πρόσθεσε, οι πετρελαϊκές εταιρείες θα διαπραγματεύονται απευθείας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και όχι με την ηγεσία της Βενεζουέλας, για την πρόσβαση στα κοιτάσματα της χώρας.

«Είναι μια εντελώς διαφορετική Βενεζουέλα», είπε. «Οι πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών θα είναι από τους μεγάλους ωφελημένους».














