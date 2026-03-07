Τραμπ: Οι ΗΠΑ εξουδετέρωσαν 42 πλοία του ιρανικού ναυτικού σε τρεις ημέρες - Νέα συμμαχία κατά των καρτέλ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ εξουδετέρωσαν 42 πλοία του ναυτικού του Ιράν μέσα σε τρεις ημέρες.

Παράλληλα, ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας νέας στρατιωτικής συμμαχίας με στόχο την «εξάλειψη των καρτέλ» στο Δυτικό Ημισφαίριο και δήλωσε ότι 17 χώρες έχουν προσχωρήσει επίσημα στη συμμαχία.

«Το Ιράν θα δεχθεί πολύ σκληρά πλήγματα»

Προηγουμένως, δήλωσε ότι το Ιράν απολογήθηκε και «παραδόθηκε» στους γείτονές του στη Μέση Ανατολή και προειδοποίησε ότι η χώρα «θα δεχθεί πολύ σκληρά πλήγματα» σήμερα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η Τεχεράνη ζήτησε συγγνώμη από γειτονικές χώρες και υποσχέθηκε ότι δεν θα τις στοχοποιήσει ξανά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η υπόσχεση αυτή δόθηκε «μόνο εξαιτίας των αδιάκοπων επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ».