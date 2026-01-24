Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πάρει το πετρέλαιο που βρισκόταν σε κατασχεμένα τάνκερ της Βενεζουέλας και θα το επεξεργαστούν σε αμερικανικά διυλιστήρια, δήλωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στη New York Post που δημοσιεύτηκε το Σάββατο.

«Δεν μου επιτρέπεται να σας πω», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στην The Post σε συνέντευξη από το Οβάλ Γραφείο την Παρασκευή. «Αλλά ας το θέσουμε έτσι — αυτοί δεν έχουν πετρέλαιο. Εμείς παίρνουμε το πετρέλαιο.»

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν κατασχέσει επτά τάνκερ με συνδέσμους στη Βενεζουέλα από την έναρξη της μηνιαίας εκστρατείας του Τραμπ για τον έλεγχο των ροών πετρελαίου της Βενεζουέλας.

Εν τω μεταξύ, σημείωσε ότι το πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα φτάνει ήδη στα αμερικανικά διυλιστήρια για επεξεργασία.

«Το πετρέλαιο φτάνει στα διυλιστήρια στο Χιούστον και σε διάφορα άλλα μέρη», είπε.

Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να πουλήσουν έως και 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τη Βενεζουέλα στην τιμή της αγοράς.

«Τρέχουμε το πετρέλαιο στη Βενεζουέλα», είπε ο Τραμπ. «Η Βενεζουέλα θα πάρει κι αυτή μέρος, και θα πάρουμε κι εμείς. Μετά θα μπουν οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, και θα παίρνουν τόσο πολύ πετρέλαιο που η Βενεζουέλα θα βγάζει περισσότερα χρήματα από ό,τι έχει βγάλει ποτέ πριν».

Από την απομάκρυνση του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, σε μια απροσδόκητη επιχείρηση τη νύχτα της 3ης Ιανουαρίου, η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να ελέγξει την παραγωγή, την επεξεργασία και τη διεθνή διανομή του αργού πετρελαίου της Βενεζουέλας.

Ο πρόεδρος συναντήθηκε με στελέχη πετρελαϊκών εταιρειών νωρίτερα αυτόν τον μήνα για να συζητήσουν την επένδυση 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη Βενεζουέλα για να επισκευάσουν και αναβαθμίσουν τη βιομηχανία πετρελαίου της.

Σύμφωνα με την New York Post, οι αξιωματούχοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα από τα κατασχεμένα τάνκερ ως μέρος των προσπαθειών ανοικοδόμησης.

Ο πρόεδρος έχει προτείνει ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα αποζημιώσει τις αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες για την αναζωογόνηση της ενεργειακής βιομηχανίας της Βενεζουέλας.