Τραμπ: Οι επιθέσεις εναντίον στόχων εντός της Βενεζουέλας θα ξεκινήσουν σύντομα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι σύντομα θα αρχίσει να χτυπά στόχους εντός της Βενεζουέλας, σε μια κλιμάκωση της επίθεσης της κυβέρνησής του εναντίον φερόμενων εμπόρων ναρκωτικών.

«Θα αρχίσουμε να διεξάγουμε αυτές τις επιθέσεις και στην ξηρά», δήλωσε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου. «Ξέρουμε πού ζουν. Ξέρουμε πού ζουν οι κακοί, και θα αρχίσουμε πολύ σύντομα».

Όπως αναφέρει το CNN, ο Τραμπ εξετάζει εδώ και εβδομάδες το ενδεχόμενο να πλήξει στόχους στη Βενεζουέλα, κάτι που θα σηματοδοτούσε μια σημαντική κλιμάκωση της εκστρατείας που έχει επικεντρωθεί αποκλειστικά στην επίθεση σε σκάφη που, σύμφωνα με αξιωματούχους, μεταφέρουν ναρκωτικά στις ΗΠΑ.

Τα σημερινά του σχόλια απηχούν αυτά που έκανε την Πέμπτη, όταν είπε σε μέλη των ενόπλων δυνάμεων κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξης για την Ημέρα των Ευχαριστιών ότι οι προσπάθειες για επιθέσεις στην ξηρά θα ξεκινήσουν «πολύ σύντομα».

Η κυβέρνηση έχει τεθεί υπό έντονη κριτική τις τελευταίες ημέρες για τη συμπεριφορά της σε αυτή την επίθεση, συμπεριλαμβανομένων των αποκαλύψεων ότι πραγματοποίησε δεύτερη επίθεση σε ένα πλοίο, αφού η αρχική επίθεση δεν σκότωσε όλους τους επιβαίνοντες.

Ωστόσο, ο Τραμπ υπερασπίστηκε αυτές τις ενέργειες την Τρίτη και υποστήριξε ότι η εκστρατεία ήταν απαραίτητη για να κρατήσει τα ναρκωτικά μακριά από τις ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι θα είναι «πολύ πιο εύκολο» να επιτεθεί σε στόχους στην ξηρά. Επίσης, αρνήθηκε να αποκλείσει το ενδεχόμενο να πλήξει στόχους σε χώρες εκτός της Βενεζουέλας, εάν η κυβέρνηση κρίνει ότι διακινούν ναρκωτικά στις ΗΠΑ.

«Όποιος το κάνει αυτό και τα πουλάει στη χώρα μας είναι υποκείμενος σε επίθεση», δήλωσε ο Τραμπ.