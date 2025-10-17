Τραμπ: Οι επιπλέον δασμοί στην Κίνα δεν είναι βιώσιμοι

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι η πρότασή του για 100% δασμούς στα προϊόντα από την Κίνα δεν θα είναι βιώσιμη, προσθέτοντας ότι θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ σε δύο εβδομάδες και ότι πιστεύει ότι τα πράγματα θα πάνε καλά με την Κίνα.

«Δεν είναι βιώσιμο, αλλά αυτό είναι το νούμερο», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox Business Network. «Με ανάγκασαν να το κάνω αυτό».

Πριν από μια εβδομάδα, ο Τραμπ έγραψε επίσης στο Truth Social: «Μόλις έγινε γνωστό ότι η Κίνα έχει υιοθετήσει μια εξαιρετικά επιθετική στάση στο εμπόριο, στέλνοντας μια εξαιρετικά εχθρική επιστολή στον κόσμο, στην οποία δηλώνει ότι από την 1η Νοεμβρίου 2025 θα επιβάλει ελέγχους εξαγωγών μεγάλης κλίμακας σε σχεδόν όλα τα προϊόντα που κατασκευάζει, και σε μερικά που δεν κατασκευάζει καν.

Με βάση το γεγονός ότι η Κίνα έχει λάβει αυτή την άνευ προηγουμένου θέση, και μιλώντας μόνο για τις Η.Π.Α. και όχι για άλλες χώρες που απειλήθηκαν με παρόμοιο τρόπο, από την 1η Νοεμβρίου 2025 (ή νωρίτερα, ανάλογα με τυχόν περαιτέρω ενέργειες ή αλλαγές που θα λάβει η Κίνα), οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα επιβάλουν δασμό 100% στην Κίνα, επιπλέον των δασμών που πληρώνουν επί του παρόντος», έγραψε ο Τραμπ.

Το Peterson Institute for International Economics εκτίμησε ότι ο μέσος όρος των αμερικανικών δασμών στις κινεζικές εξαγωγές ανέρχεται σήμερα σε 57,6%, πράγμα που σημαίνει ότι οι νέοι δασμοί θα είναι περίπου 157%.

«Θα δούμε τι θα συμβεί με την Κίνα. Πάντα είχα εξαιρετικές σχέσεις με τον [Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ], όπως γνωρίζετε, αλλά πάντα προσπαθούν να αποκτήσουν το πάνω χέρι», πρόσθεσε ο Τραμπ στη συνέντευξή του στο Fox Business Network.

«Θα συναντηθούμε σε μερικές εβδομάδες, θα συναντηθούμε στη Νότια Κορέα με τον Πρόεδρο Σι και άλλους», είπε.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι τελικά «πρέπει να έχουμε μια δίκαιη συμφωνία, πρέπει να είναι δίκαιη».

«Έχουμε έναν πολύ ισχυρό αντίπαλο, και αυτοί σέβονται μόνο τη δύναμη, πραγματικά», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.