Guardian, Reuters

Για διαπραγματεύσεις που είναι σε εξέλιξη αυτή την στιγμή και είναι πιθανό να διαρκέσουν μέρες» έκανε λόγο ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, σε ερώτηση σήμερα το πρωί από δημοσιογράφο έξω από τον Λευκό Οίκο για το αν υπάρχει κάποιο περιθώριο ευελιξίας στο 20 σημείων σχέδιό του για τη Γάζα.

«Δεν χρειαζόμαστε ευελιξία γιατί σχεδόν όλοι έχουν συμφωνήσει με αυτό. Αλλά πάντα θα υπάρχουν κάποιες αλλαγές», απάντησε ο Τραμπ. «Αλλά το σχέδιο για τη Χαμάς, σας λέω – είναι εκπληκτικό».

Πρόσθεσε: «Προσπαθούν να καταλήξουν σε ένα σχέδιο εδώ και χρόνια. Εμείς παίρνουμε πίσω τους ομήρους σχεδόν αμέσως. Οι διαπραγματεύσεις είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, πιθανότατα θα διαρκέσουν λίγες ημέρες, και ο κόσμος είναι πολύ ικανοποιημένος με αυτό».

«Θα δούμε πώς θα τελειώσει αυτό. Αλλά άκουσα να λένε ότι πηγαίνει πολύ καλά», πρόσθεσε.

Τραμπ: Η Χαμάς θα υποστεί «πλήρη εξάλειψη» αν αρνηθεί να παραδώσει την εξουσία στη Γάζα

Eίχε προηγηθεί νέο προειδοποιητικό μήνυμα προς τη Χαμάς ότι θα υποστεί «πλήρη εξάλειψη» εάν αρνηθεί να παραδώσει την εξουσία και τον έλεγχο της Γάζας.

Όταν ρωτήθηκε αν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συμφωνεί με τον τερματισμό των βομβαρδισμών στη Γάζα και υποστηρίζει το ευρύτερο όραμα των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τραμπ δήλωσε στο CNN το Σάββατο: «Ναι για τον Μπίμπι».

Στη συνέντευξη που μεταδόθηκε την Κυριακή, ο Τραμπ πρόσθεσε ότι αναμένει σύντομα να γνωρίζει αν η Χαμάς επιδιώκει πραγματικά την ειρήνη.

Οι όροι που θέτει η Χαμάς

Σειρά αιτημάτων προβάλλει η Χαμάς ενόψει των συνομιλιών οι οποίες ξεκινάνε αύριο Δευτέρα στην Αίγυπτο, αν και ο Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλυψε ότι τα εμπλεκόμενα μέρη έχουν ήδη καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Πηγή της Χαμάς αποκάλυψε στο αραβικό μέσο ενημέρωσης Al Arabiya/Al Hadath ότι το κίνημα έχει αρχίσει να συλλέγει τις σορούς Ισραηλινών και έχει ζητήσει, μέσω της Αιγύπτου, τη διακοπή των αεροπορικών βομβαρδισμών σε συγκεκριμένες περιοχές για την ολοκλήρωση της αποστολής.

Η πηγή εξήγησε ότι η παράδοση των ζωντανών ομήρων θα πραγματοποιηθεί σε μία μόνο φάση, ενώ η επιστροφή των σορών θα χρειαστεί κάποιο χρόνο και γι΄αυτό θα χρειαστεί η ευελιξία των ΗΠΑ.

Η πηγή πρόσθεσε ότι το κίνημα είχε λάβει αμερικανικές εγγυήσεις μέσω του Κατάρ που ορίζουν μόνιμη ισραηλινή αποχώρηση από τη Λωρίδα της Γάζας.

Επιβεβαίωσε ότι η Χαμάς είχε συμφωνήσει να παραδώσει όπλα σε ένα παλαιστινοαιγυπτιακό σχήμα υπό διεθνή εποπτεία και είχε ενημερώσει τις Ηνωμένες Πολιτείες για την έγκρισή της.

Η πηγή ανέφερε επίσης ότι η αποχώρηση των ηγετών του κινήματος από τη Λωρίδα της Γάζας εξαρτάται από τη δική τους απόφαση και ότι υπάρχουν αμερικανικές εγγυήσεις για την ασφάλειά τους.

Πρόσθεσε ότι η Χαμάς έχει παράσχει στους μεσολαβητές μια λίστα με τις σορούς και τους ομήρους για να την παρουσιάσουν στο Ισραήλ, το οποίο γνωρίζει τον ακριβή αριθμό τους.

Εξήγησε ότι οι διαπραγματεύσεις θα είναι γρήγορες και εντατικές και ότι η εφαρμογή των όρων είναι προς το συμφέρον της Χαμάς.

Ωστόσο, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι παρεμποδίζει το σχέδιο του Τραμπ μέσω συνεχών βομβαρδισμών και καταστροφών, τονίζοντας ότι η Χαμάς έχει δεσμευτεί για την κατάπαυση του πυρός και δεν θα πέσει στην παγίδα του Ισραήλ.

Ρούμπιο: Ο πόλεμος στη Γάζα δεν έχει τελειώσει ακόμα

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σήμερα ότι ο πόλεμος στη Γάζα δεν έχει τελειώσει ακόμα παρά το γεγονός ότι το Ισραήλ και η Χαμάς συμφωνούν αμφότεροι σε τμήματα του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα.

«Θα μάθουμε πολύ γρήγορα αν η Χαμάς είναι σοβαρή ή όχι από το πώς θα πάνε αυτές οι τεχνικές συνομιλίες σε ό,τι αφορά τα ζητήματα επιμελητείας», δήλωσε ο Ρούμπιο μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC News σχετικά με την απελευθέρωση ομήρων από τη Γάζα.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ δήλωσε ότι ελπίζει πως μια συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς μπορεί να οριστικοποιηθεί στις αρχές αυτής της εβδομάδας, ώστε να επιτραπεί η απελευθέρωση ομήρων από τη Γάζα.

«Όλες αυτές οι συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη, ακόμα και αυτή τη στιγμή που σας μιλώ - ελπίζουμε ότι θα οριστικοποιηθούν πολύ γρήγορα, στις αρχές της εβδομάδας», δήλωσε ο Ρούμπιο στο ABC. «Και ελπίζω, ξέρετε, πάλι, ποιος ξέρει το ακριβές χρονοδιάγραμμα; Αλλά αυτό δεν μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες ή ακόμη και πολλές ημέρες. Θέλουμε να δούμε να συμβαίνει πολύ γρήγορα».

Euronews - Νετανιάχου: Μην τρέφετε τον κροκόδειλο της Χαμάς, θα σας κυνηγήσει...

«Μην τρέφετε τον κροκόδειλο, γιατί θα έρθει για εσάς»: Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει στην ηγεσία της Ευρώπης ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, μέσω αποκλειστικής συνέντευξης που παραχώρησε στο Euronews την Κυριακή, λίγες ημέρες πριν από τη συμπλήρωση δύο ετών από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι «η Χαμάς είναι υποχρεωμένη» να απελευθερώσει αμέσως τους ομήρους και άσκησε δριμεία κριτική στην Ευρώπη που «υπέκυψε στους ισλαμιστές»

Παράλληλα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επισημαίνει ότι «το βάρος πέφτει στη Χαμάς» για να αποδεχθεί τη συμφωνία που επετεύχθη με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ και να επιστρέψει τους ομήρους που εξακολουθεί να κρατά.

Σύμφωνα με το αμερικανικο σχέδιο, το οποίο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα μαζί με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, η Χαμάς θα απελευθερώσει αμέσως τους υπόλοιπους ομήρους, ζωντανούς και νεκρούς, θα παραιτηθεί από την εξουσία στη Γάζα και θα παραδώσει τα όπλα της.

Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ θα σταματήσει τις επιθέσεις και θα αποσύρει τα στρατεύματά του από μεγάλο μέρος της περιοχής, θα απελευθερώσει εκατοντάδες Παλαιστίνιους κρατούμενους και θα επιτρέψει την εισροή ανθρωπιστικής βοήθειας στον πλαιστινιακό θύλακα.

Η συμφωνία, αν η Χαμάς την αποδεχθεί, «θα μπορούσε να είναι η αρχή του τέλους του πολέμου», δήλωσε ο Νετανιάχου στο Euronews. «Ο λόγος που η Χαμάς συμφώνησε εξ αρχής είναι επειδή ενεργήσαμε στρατιωτικά εναντίον του κύριου προπυργίου της", δήλωσε. «Ως αποτέλεσμα, η Χαμάς έγινε πιο ευέλικτη καθώς συνειδητοποίησε ότι το τέλος είναι κοντά».

«Ας ελπίσουμε ότι μπορούμε να το τελειώσουμε με τον εύκολο και όχι με τον δύσκολο τρόπο», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

«Αν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν οι μάχες», λέει ο αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατού του Ισραήλ

Στο μεταξύ, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του ισραηλινού στρατού Εγιάλ Ζαμίρ δήλωσε σήμερα ότι οι μάχες θα συνεχιστούν στη Λωρίδα της Γάζας εάν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

«Δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός, αλλά μια αλλαγή στην επιχειρησιακή κατάσταση: οι πολιτικοί χρησιμοποιούν τα μέσα και τις επιτυχίες που είχατε επί του πεδίου για να τις μεταφράσουν σε διπλωματικά κέρδη. Εάν αποτύχει αυτή η προσπάθεια, θα ξαναρχίσουμε τη μάχη», είπε ο Ζαμίρ, μιλώντας σε στρατιώτες στη Λωρίδα της Γάζας.

Υπενθυμίζεται πως ισραηλινά αεροσκάφη και άρματα έπληξαν περιοχές σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια της νύχτας και την Κυριακή, καταστρέφοντας αρκετά κτίρια, την ώρα που η Αίγυπτος ετοιμάζεται να φιλοξενήσει αντιπροσωπείες από τη Χαμάς, το Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Κατάρ, προκειμένου να ξεκινήσουν τη Δευτέρα συνομιλίες για την εφαρμογή του σχεδίου Τραμπ, που μέχρι στιγμής είναι και η πιο προχωρημένη προσπάθεια για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Η ισραηλινή αντιπροσωπεία θα αναχωρήσει την Δευτέρα για την Αίγυπτο

Οι έμμεσες συνομιλίες στην Αίγυπτο βασίζονται στο σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έστειλε εκεί τον απεσταλμένο του, τον Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του, τον Τζάρεντ Κούσνερ, για να βοηθήσουν στην ολοκλήρωση των συνομιλιών σχετικά με τους όρους της απελευθέρωσης των ομήρων που είχαν απαχθεί στη διάρκεια της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου.

Η ισραηλινή αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ, θα μεταβεί αύριο Δευτέρα στην Αίγυπτο, προκειμένου να συμμετάσχει στις συνομιλίες επί του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για το σχέδιό του για τη Γάζα, ανακοίνωσε το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Οι διαπραγματεύσεις θα διεξαχθούν στο θέρετρο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, στην Ερυθρά Θάλασσα.

Στο μεταξύ, η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς υποστήριξε σήμερα, πριν από τις έμμεσες συνομιλίες στην Αίγυπτο μεταξύ των δύο εμπολέμων, ότι θέλει να επιτευχθεί μια συμφωνία για να μπει τέλος στον πόλεμο στη Γάζα και για να πραγματοποιηθεί «άμεση» ανταλλαγή ομήρων και φυλακισμένων με το Ισραήλ.

Τραμπ: Ή τώρα ή ποτέ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε το Σάββατο στην πλατφόρμα Truth Social ότι το Ισραήλ συμφώνησε σε μια «αρχική γραμμή αποχώρησης» εντός της Γάζας και ότι «όταν η Χαμάς επιβεβαιώσει, η ανακωχή θα ισχύσει ΑΜΕΣΑ».

Υπολογίζεται πως περίπου 120.000 διαδηλωτές πλημμύρισαν το Τελ Αβίβ, μαζί με συγγενείς των ομήρων, υπογραμμίζοντας τη θέληση τους για συμφωνία εκεχειρίας και την επιστροφή των ομήρων -ζωντανών και νεκρών. Οι διοργανωτές ανέφεραν πως η συμμετοχή ήταν από τις μεγαλύτερες από την έναρξη του πολέμου.

Η φωτογραφία που δημοσίευσε ο Τραμπ σε άλλη ανάρτηση την Κυριακή δείχνει το πλήθος από ψηλά, να κρατά ένα μεγάλο πανό, με το σύνθημα «Ή τώρα ή ποτέ». Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αναφερθεί και στο παρελθόν στις κινητοποιήσεις στο Ισραήλ, μεταξύ άλλων και κατά την παρουσίαση, στις 29 Σεπτεμβρίου στον Λευκό Οίκο, του σχεδίου του για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

New media post from Donald J. Trump



(TS: 04 Oct 18:35 ET)​​​‍​​‌‍​​‌‍​​​​​​‌‍​​​​‌‍​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​‌‍​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​​‌‍​​​‌‍​​​​​‌‍​​‌‍​​​​​​​​​‌‍ pic.twitter.com/NTsR1ZF2Us — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 4, 2025

Περίπου 900.000 κάτοικοι έχουν φύγει από την πόλη της Γάζας, σύμφωνα με τον ισραηλινό υπουργό Άμυνας

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς υποστήριξε σήμερα ότι περίπου 900.000 κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει την πόλη της Γάζας, όπου ο ισραηλινός στρατός διεξάγει επιχειρήσεις εναντίον των μαχητών της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς.

«Η απόφαση να καταληφθεί η Γάζα, η κατάρρευση πολυώροφων κτιρίων και οι ελιγμοί των ισραηλινών δυνάμεων στην πόλη (...) οδήγησαν στην αποχώρηση περίπου 900.000 κατοίκων προς νότο, ασκώντας τεράστια πίεση στη Χαμάς και τις χώρες που την υποστηρίζουν», δήλωσε ο Κατς σε ομιλία του στην Ιερουσαλήμ.

Πριν από την έναρξη των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων σ' αυτή την πόλη που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού εδάφους, ο ΟΗΕ υπολόγιζε σε περίπου ένα εκατομμύριο τον αριθμό των ανθρώπων που ζούσαν στην πόλη της Γάζας και στα περίχωρά της.

Πολλαπλές προσπάθειες ανακωχής έχουν αποτύχει

Ο ισραηλινός στρατός κατηγορεί την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς ότι χρησιμοποιεί ανθρώπινες ασπίδες, μια κατηγορία που η Χαμάς αρνείται. Η Χαμάς και πολλοί Παλαιστίνιοι κατηγορούν το Ισραήλ για αδιάκριτους βομβαρδισμούς που σκοτώνουν πολλούς αμάχους.

Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι, έχοντας δει πολλές απόπειρες ανακωχής να αποτυγχάνουν από την έναρξη του πολέμου πριν από δύο χρόνια και να εξαπλώνονται στη Μέση Ανατολή, χάνουν την υπομονή τους.

Το «ναι» της Χαμάς και τα ζητήματα προς διαπραγμάτευση

Υπενθυμίζεται ότι οι τρομοκράτες της Χαμάς απάντησαν θετικά στο σχέδιο Τραμπ την Παρασκευή, λέγοντας ότι αποδέχεται ορισμένα βασικά σημεία του ειρηνευτικού σχεδίου του 20 σημείων, όπως τον τερματισμό του πολέμου, την αποχώρηση του Ισραήλ και την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων και Παλαιστινίων κρατουμένων.

Ωστόσο, η οργάνωση άφησε ορισμένα ζητήματα ανοικτά για περαιτέρω διαπραγμάτευση στην Αίγυπτο, όπως το εάν θα δεχθεί να αφοπλιστεί - μια βασική απαίτηση του Ισραήλ για να τερματιστεί ο πόλεμος.

«Η πρόοδος θα εξαρτηθεί από το αν η Χαμάς θα συμφωνήσει με το χάρτη, που δείχνει ότι ο ισραηλινός στρατός θα παραμείνει υπό έλεγχο των περισσότερων περιοχών της Λωρίδας της Γάζας», είπε Παλαιστίνιος αξιωματούχος κοντά στις συνομιλίες. «Η Χαμάς μπορεί επίσης να ζητήσει αυστηρό χρονοδιάγραμμα για την αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα. Η πρώτη φάση των συνομιλιών θα καθορίσει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα», πρόσθεσε.

Σε ένδειξη αισιοδοξίας για το σχέδιο Τραμπ, το ισραηλινό νόμισμα σέκελ έφτασε τριετές υψηλό έναντι του δολαρίου και οι μετοχές στο Τελ Αβίβ σημείωσαν ιστορικό υψηλό.

Το Ισραήλ «βλέπει» πρόθεση της Χαμάς να αλλάξει τους όρους

Παρά την συγκρατημένη αισιοδοξία, ωστόσο, ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Ισραήλ, Kan, μετέδωσε την Κυριακή εκτιμήσεις αξιωματούχων της χώρας που ανέφεραν ότι η Χαμάς δεν είναι έτοιμη να δεχτεί πλήρως το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για λήξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, Ισραηλινοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι η Χαμάς δεν είναι έτοιμη να αποδεχτεί την πρόταση των ΗΠΑ για αποχώρηση του ισραηλινού στρατού και θα επιδιώξει να διαπραγματευτεί αλλαγές στις συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν αύριο στην Αίγυπτο.

Όπως σημείωσε το Kan, οι επιφυλάξεις της Χαμάς είναι ένα από τα τρία αναμενόμενα σημεία διαφωνίας που το Ισραήλ αναμένεται να χρειαστεί να υπερκεράσει να ξεπεράσει στις συζητήσεις, μαζί με την αντίθεση της οργάνωσης στην αποστράτευση και την απελευθέρωση όλων των ομήρων με μία κίνηση.

Σύμφωνα με το Kan, το Ισραήλ αναμένει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα επιμείνει στην απαίτηση να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι με μία μόνο παράδοση.

Το Σάββατο, ο Τραμπ δημοσίευσε έναν χάρτη που δείχνει τη γραμμή στην οποία, όπως είπε, το Ισραήλ συμφώνησε να υποχωρήσει προκειμένου να ξεκινήσει μια συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων σε αντάλλαγμα για Παλαιστίνιους κρατούμενους, υπενθύμισαν οι Time of Israel.

Από την πλευρά του, το Channel 12 μετέδωσε ότι οι Ισραηλινοί διαπραγματευτές θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες χωρίς καμία πρόθεση να δείξουν ευελιξία στο ζήτημα του αφοπλισμού της Χαμάς και της αποστρατιωτικοποίησης της Λωρίδας, επικαλούμενοι πηγή με γνώση των συνομιλιών.

Επανένωση των ομήρων

Σύμφωνα με το σχέδιο του Τραμπ, όλοι οι ισραηλινοί όμηροι, ζωντανοί και νεκροί, θα απελευθερωθούν. Το Ισραήλ δηλώνει ότι απομένουν 48 όμηροι, εκ των οποίων 20 είναι ζωντανοί.

Υπάρχουν πιθανές λογιστικές δυσκολίες: πηγές κοντά στη Χαμάς είπαν στο Reuters ότι η παράδοση των ζωντανών ομήρων μπορεί να είναι σχετικά εύκολη, αλλά η ανάκτηση των σωμάτων των νεκρών εντός των ερειπίων της Γάζας θα πάρει περισσότερο χρόνο απ’ ό,τι μερικές ημέρες.

Ο Τραμπ είπε την Παρασκευή ότι πιστεύει πως η Χαμάς έχει δείξει ότι είναι «έτοιμη για διαρκή ΕΙΡΗΝΗ» και κάλεσε την κυβέρνηση Νετανιάχου να σταματήσει τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Γάζα.

Το Ισραήλ ξεκίνησε να χτυπά στη Γάζα μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, που ηγήθηκε η Χαμάς, στην οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άτομα, κυρίως πολίτες, και 251 κρατήθηκαν όμηροι, σύμφωνα με ισραηλινές εκτιμήσεις.

Η στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ έχει σκοτώσει περισσότερα από 67.000 άτομα στη Γάζα, η πλειονότητα των οποίων είναι άμαχοι, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γάζας.

Νέες επιθέσεις από τους Χούθι

Εξάλλου, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Κυριακή ότι αναχαίτισε έναν πύραυλο που εκτόξευσαν οι Χούθι από την Υεμένη.

Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για επιπτώσεις, τραυματισμούς ή ζημιές μετά την ενεργοποίηση των σειρήνων σε περιοχές της κεντρικής Ισραήλ και της νότιας Δυτικής Όχθης.

Πρόκειται για τον 91ο βαλλιστικό πύραυλο που εκτόξευσαν οι Χούθι κατά του Ισραήλ από τις 18 Μαρτίου. Τουλάχιστον 41 drone των Χούθι έχουν εκτοξευθεί προς το Ισραήλ κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Πάνω από 40 βαλλιστικοί πύραυλοι και περισσότεροι από 100 drone και πύραυλοι κρουζ εκτοξεύθηκαν κατά τη διάρκεια του τρέχοντος πολέμου από τους αντάρτες της Υεμένης προς το Ισραήλ πριν από την εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς τον Ιανουάριο του 2025.