Επικοινωνία Μερτς-Νετανιάχου: Την υποστήριξή του στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα υπογράμμισε ο Γερμανός Καγκελάριος

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς είχε την Κυριακή τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά τη διάρκεια της οποίας υπογράμμισε την ανάγκη οι συνομιλίες στην Αίγυπτο να οδηγήσουν σε μια γρήγορη συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Γάζα, σύμφωνα με εκπρόσωπο της γερμανικής κυβέρνησης.

«Ο καγκελάριος υποστηρίζει ρητά το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου Τραμπ», ανέφερε η κυβερνητική δήλωση. «Σχεδόν δύο χρόνια μετά την τρομοκρατική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, αυτή είναι η καλύτερη ευκαιρία για ειρήνη για τους ομήρους και ειρήνη για τη Γάζα».

Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε: «Η ανακοινωμένη απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα είναι το σωστό βήμα. Οι συνομιλίες στην Αίγυπτο πρέπει τώρα να οδηγήσουν σε ταχεία λήξη των εχθροπραξιών, πλήρη απελευθέρωση των ομήρων, πλήρη ανθρωπιστική πρόσβαση και αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς».