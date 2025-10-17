Τραμπ: Οι δασμοί 100% στα κινεζικά προϊόντα δεν είναι βιώσιμοι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η προτεινόμενη επιβολή δασμών 100% σε προϊόντα από την Κίνα δεν θα είναι βιώσιμη, κατηγορώντας παράλληλα το Πεκίνο για το νέο αδιέξοδο στις εμπορικές συνομιλίες, μετά την αυστηροποίηση των κινεζικών ελέγχων στις εξαγωγές σπάνιων γαιών.

Ερωτηθείς εάν ένας τόσο υψηλός δασμός είναι βιώσιμος και ποια θα ήταν η επίδρασή του στην οικονομία, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν είναι βιώσιμος, αλλά αυτός είναι ο αριθμός».

«Με ανάγκασαν να το κάνω αυτό», είπε σε συνέντευξή του στο Fox Business Network, που μεταδόθηκε την Παρασκευή.

Ο Τραμπ είχε ανακοινώσει πριν από μία εβδομάδα πρόσθετους δασμούς 100% στις εξαγωγές της Κίνας προς τις ΗΠΑ, μαζί με νέους ελέγχους στις εξαγωγές «οποιουδήποτε και όλου του κρίσιμου λογισμικού» από την 1η Νοεμβρίου - εννέα ημέρες πριν από τη λήξη της υφιστάμενης δασμολογικής ελάφρυνσης.

Τα νέα μέτρα ήταν απάντηση στη δραματική επέκταση των κινεζικών ελέγχων εξαγωγών σπάνιων γαιών. Η Κίνα κυριαρχεί στην αγορά αυτών των στοιχείων, τα οποία είναι κρίσιμα για την τεχνολογική παραγωγή.

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε επίσης ότι θα συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ σε δύο εβδομάδες στη Νότια Κορέα - συνάντηση για την οποία είχε εκφράσει αμφιβολίες την περασμένη εβδομάδα - και εξέφρασε τον θαυμασμό του για τον Κινέζο ηγέτη.

«Νομίζω ότι θα τα πάμε καλά με την Κίνα, αλλά πρέπει να έχουμε μια δίκαιη συμφωνία. Πρέπει να είναι δίκαιη», δήλωσε ο Τραμπ στην εκπομπή «Mornings with Maria» του FBN, η οποία μαγνητοσκοπήθηκε την Πέμπτη.