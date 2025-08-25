Τραμπ: Ο Πούτιν είναι απρόθυμος να συναντήσει τον Ζελένσκι επειδή δεν τον συμπαθεί

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε εκ νέου σε δηλώσεις του στον Λευκό Οίκο ότι θέλει να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Δήλωσε επίσης ότι μίλησε με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης ότι δεν έχει συζητήσει συγκεκριμένες εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, αλλά ότι οι ΗΠΑ θα υποστηρίξουν τη χώρα. Σημειώνεται ότι οι πιθανές εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Σημείωσε επίσης ότι για το ουκρανικό συζητά με το ΝΑΤΟ και όχι με το Κίεβο. «Δεν ξοδεύουμε πλέον άλλα χρήματα για την Ουκρανία».

Όσον αφορά την επικοινωνία του με τον Πούτιν, δήλωσε ότι η συζήτηση περιλάμβανε και το ζήτημα των πυρηνικών όπλων.

«Ο Πούτιν είναι απρόθυμος να συναντήσει τον Ζελένσκι επειδή δεν τον συμπαθεί», δήλωσε ακόμη σε δημοσιογράφους ο Τραμπ.