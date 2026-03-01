Σε αποκαλυπτική τηλεφωνική συνέντευξη στη Daily Mail, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν, επιβεβαιώνοντας τον θάνατο τριών Αμερικανών στρατιωτικών και εκτιμώντας ότι η σύγκρουση ενδέχεται να διαρκέσει περίπου έναν μήνα.

Οι τρεις στρατιωτικοί έχασαν τη ζωή τους στο πλαίσιο των επιχειρήσεων, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τα στοιχεία τους. «Ήταν σπουδαίοι άνθρωποι», δήλωσε ο Τραμπ, σημειώνοντας πως σε τέτοιου είδους αποστολές «δυστυχώς αναμένονται απώλειες». Δεν απέκλεισε μάλιστα το ενδεχόμενο νέων θυμάτων, τονίζοντας: «Μπορεί να συνεχιστεί, μπορεί να συμβεί ξανά».

Σχετικά με την πορεία των επιχειρήσεων, δήλωσε ότι «εξελίσσονται σύμφωνα με το σχέδιο», προσθέτοντας ότι «εξουδετερώθηκε ολόκληρη η ηγεσία τους, πολύ περισσότερα από όσα περιμέναμε. Φαίνεται πως είναι 48».

Ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των συνομιλιών με την Τεχεράνη, χωρίς ωστόσο να δεσμευτεί για πιθανή παύση των επιθέσεων. «Θέλουν να μιλήσουν, αλλά τους είπα ότι έπρεπε να το είχαν κάνει την περασμένη εβδομάδα, όχι αυτή», ανέφερε.

Μιλώντας από το θέρετρό του, το Mar-a-Lago, σημείωσε ότι βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με στρατιωτικούς επιτελείς και προετοιμάζεται για νέο διάγγελμα προς τον αμερικανικό λαό.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι είχε συνομιλίες με ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής, μεταξύ αυτών του Μπαχρέιν, της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ και της Ιορδανίας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η περιφερειακή εμπλοκή είναι ήδη ενεργή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να επιστρέψει σύντομα στην Ουάσιγκτον, ενώ συνεργάτες του έχουν ήδη επικοινωνήσει με τις οικογένειες των πεσόντων στρατιωτικών. Ο ίδιος δήλωσε ότι θα τις συναντήσει «την κατάλληλη στιγμή».

Κλείνοντας, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επόμενη ημέρα στο Ιράν, εκτιμώντας πως μετά το τέλος των επιχειρήσεων θα μπορούσε να αναδυθεί ένα δημοκρατικό καθεστώς. «Πολλά πράγματα μπορούν να συμβούν και πολλά θετικά μπορούν να προκύψουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.