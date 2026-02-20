Τραμπ: «Ντροπή» η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τους δασμούς - Έχω εφεδρικό σχέδιο

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «ντροπή» την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τους δασμούς που επέβαλε σχεδόν στο σύνολο των προϊόντων που εισέρχονται στις ΗΠΑ.

Ενώ, όπως αναφέρει το Reuters, πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι έχει ένα εφεδρικό σχέδιο στο μυαλό του.

Ανώτατο Δικαστήριο ΗΠΑ: Παράνομοι οι δασμοί Τραμπ

Νωρίτερα, το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκε κατά της απόφασης του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να χρησιμοποιήσει έκτακτα μέτρα για την επιβολή εκτεταμένων δασμών στις εισαγωγές, αρνούμενο στο Λευκό Οίκο έναν από τους πυλώνες της οικονομικής του ατζέντας.

Η απόφαση θεωρείται σημαντικό πλήγμα στην οικονομική πολιτική του προέδρου των ΗΠΑ. Ο Τραμπ είχε χρησιμοποιήσει έναν νόμο του 1977, τον International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), ως δικαιολογία για την επιβολή δασμών σε μια σειρά χωρών.

Στην Ελλάδα, όπως και σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχαν επιβληθεί δασμοί της τάξης του 20%.

Ο IEEPA παρέχει στον πρόεδρο ευρείες εξουσίες σε σχέση με τις διεθνείς οικονομικές συναλλαγές σε περίπτωση εθνικής έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο, με απόφαση 6-3, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι ο IEEPA δεν εξουσιοδοτεί τον Τραμπ να επιβάλει τους δασμούς.

Το ζήτημα αφορούσε τους λεγόμενους δασμούς της «Ημέρας της Απελευθέρωσης», που επέβαλε ο Τραμπ τον περασμένο Απρίλιο, επικαλούμενος την εξουσιοδότηση έκτακτης ανάγκης που αντλείται από τον IEEPA. Ο νόμος δεν είχε εφαρμοστεί ποτέ πριν για την είσπραξη φόρων εισαγωγής. Η εξαιρετική χρήση των νομικών εξουσιών του από τον Τραμπ προκάλεσε πολλαπλές δικαστικές προσφυγές από επιχειρήσεις, οι οποίες τελικά έφτασαν ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Κατά τη διάρκεια προφορικών αγορεύσεων τον Νοέμβριο, συντηρητικοί και φιλελεύθεροι δικαστές εξέφρασαν σκεπτικισμό ως προς το κατά πόσο ο IEEPA παρείχε στον πρόεδρο τόσο ευρεία εξουσία ώστε να επιβάλλει δασμούς κατά βούληση. Οι δικαστές είχαν ήδη εκφράσει ανάλογες επιφυλάξεις στις ακροάσεις στα τέλη του περασμένου έτους, γεγονός που οδήγησε τις αγορές να αναμένουν απόφαση εις βάρος του Τραμπ.

Επί μήνες, ο Τραμπ συνέχισε να ασκεί πίεση στο Ανώτατο Δικαστήριο να αποφανθεί υπέρ του, υποστηρίζοντας ότι οποιαδήποτε διαφορετική απόφαση θα στερούσε από τις ΗΠΑ κρίσιμα έσοδα για την επίτευξη βασικών στόχων της οικονομικής του πολιτικής, όπως η συρρίκνωση του επίμονου εμπορικού ελλείμματος.

«Χωρίς δασμούς... ολόκληρη η χώρα θα είχε χρεοκοπήσει», δήλωσε ο πρόεδρος σε ομιλία του την Πέμπτη στη Τζόρτζια. «Και πρέπει να περιμένω αυτή την απόφαση! Περίμενα για πάντα. Και η διατύπωση είναι σαφής: Έχω το δικαίωμα να το κάνω ως πρόεδρος».

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενδέχεται να εξακολουθεί να είναι υποχρεωμένη να εκδίδει επιστροφές χρημάτων, αλλά το Ανώτατο Δικαστήριο άφησε περιθώρια για το θέμα αυτό προς το παρόν. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση παρείχε 750 εκατομμύρια δολάρια σε επιστροφές δασμών σε εισαγωγείς, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο κατάργησε έναν φόρο συντήρησης λιμένων που είχε εφαρμοστεί σε χιλιάδες εταιρείες. Το εύρος των επιστροφών ήταν τότε πολύ μικρότερο σε σύγκριση με αυτό που ισχύει σήμερα, ωστόσο χρειάστηκαν αρκετά χρόνια για να επιστραφεί ακόμη και εκείνο το ποσό.

Η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ (CBP) δήλωσε τον Δεκέμβριο ότι είχε εισπράξει έσοδα από δασμούς ύψους 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την έναρξη της δεύτερης θητείας του Τραμπ. Περίπου 88 δισεκατομμύρια δολάρια από φόρους εισαγωγής που εισπράχθηκαν μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου προήλθαν από την εφαρμογή του IEEPA, σύμφωνα με στοιχεία της CBP.

Η έκβαση της υπόθεσης ενδέχεται να επηρεάσει καθοριστικά τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ θα προχωρήσει στο μέλλον με την επιβολή δασμών — ένα πολιτικό εργαλείο που έχει χρησιμοποιήσει καθ’ όλη τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του ως μέσο πίεσης στις διεθνείς διαπραγματεύσεις.

EE: Αναλύουμε προσεκτικά την απόφαση για την ακύρωση των δασμών Τραμπ

Άμεση ήταν η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να καταργήσει του δασμούς του Αμερικανού προέδρου.

Ο εκπρόσωπος της ΕΕ τόνισε ότι «η Ένωση θα αναλύσει προσεκτικά τη συγκεκριμένη απόφαση του Δικαστηρίου και θα συνεχίσει να υποστηρίζει τους χαμηλούς δασμούς».

«Λαμβάνουμε υπόψη την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ και την αναλύουμε προσεκτικά. Παραμένουμε σε στενή επαφή με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, καθώς επιδιώκουμε σαφήνεια σχετικά με τα βήματα που προτίθενται να λάβουν σε απάντηση σε αυτήν την απόφαση», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

«Οι επιχειρήσεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού εξαρτώνται από τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα στις εμπορικές σχέσεις. Συνεπώς, συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε χαμηλούς δασμούς και να εργαζόμαστε για τη μείωσή τους», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.