Τραμπ: Ενδεχομένως η Ισπανία θα έπρεπε να αποβληθεί από το ΝΑΤΟ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε σήμερα ότι το ΝΑΤΟ θα έπρεπε να εξετάσει το ενδεχόμενο αποβολής της Ισπανίας από τη Συμμαχία, επικαλούμενος τη μη συμμόρφωση της Μαδρίτης με την απαιτούμενη αύξηση αμυντικών δαπανών στον στόχο του 5%.

«Είχαμε έναν που υστερούσε, ήταν η Ισπανία», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, σύμφωνα με δημοσίευμα της Barron's. «Δεν έχουν καμία δικαιολογία να μην το κάνουν αυτό, αλλά αυτό είναι εντάξει. Ίσως, θα έπρεπε να τους πετάξετε έξω από το ΝΑΤΟ, ειλικρινά».

«Όπως γνωρίζετε, ζήτησα να δαπανήσουν 5%, όχι 2%. Πολλοί θεώρησαν πως δεν επρόκειτο να γίνει. Αλλά έγινε, σχεδόν από όλους. Είχαμε κάποιον που υστέρησε, την Ισπανία (…) Δεν έχουν καμία δικαιολογία να μην το κάνουν, αλλά εντάξει. Ίσως να έπρεπε να τους πετάξουν έξω από το ΝΑΤΟ, ειλικρινά», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Υπενθυμίζεται ότι οι ηγέτες του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου Τραμπ και του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, είχαν συναντηθεί για να συμφωνήσουν σε μια μεγάλη αύξηση των αμυντικών δαπανών, αλλά σχεδόν το ένα τρίτο των μελών της συμμαχίας δεν είχαν επιτύχει τον υπάρχοντα στόχο δαπανών.

Ο νέος στόχος ήταν να δαπανήσουν το 5% του μεγέθους των οικονομιών τους, μετρούμενο με βάση το ΑΕΠ, σε «βασική άμυνα» μαζί με τομείς που σχετίζονται με την άμυνα, όπως η ασφάλεια, έγραψε το BBC.

Ωστόσο, οι τελευταίες εκτιμήσεις του ΝΑΤΟ έδειξαν ότι εννέα μέλη δαπάνησαν λιγότερα από τον υφιστάμενο στόχο του 2% του ΑΕΠ.

Ο Τραμπ έχει και τότε ασκήσει κριτική στην Ισπανία, τη χώρα με τις χαμηλότερες δαπάνες, την οποία χαρακτήρισε «διαβόητη» για τις «χαμηλές δαπάνες» της.

Πέραν της συγκεκριμένη τοποθέτησής του, αποκάλυψε ότι θα προβεί στην αγορά 11 παγοθραυστικών από τη Φινλανδία, ενώ δήλωσε ότι σκοπεύει να επιβάλλει κι άλλες κυρώσεις προς τη Ρωσία. Ωστόσο, δεν παρέλειψε να εκφράσει την αισιοδοξία του για την επίτευξη ειρήνης μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας.

«Θα συνεργαστούμε πολύ στενά με τη Φινλανδία και με το ΝΑΤΟ. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.