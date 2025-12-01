Τραμπ: Καλές πιθανότητες για συμφωνία Ουκρανίας - Ρωσίας, στη Μόσχα τη Δευτέρα ο Γουίτκοφ

Αισιόδοξος εμφανίστηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με την προοπτική συμφωνίας για τη λήξη του πολέμου ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία, μετά τις πολύωρες συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή στη Φλόριντα.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι οι συζητήσεις «προχωρούν καλά» και ότι υπάρχουν καλές πιθανότητες για συμφωνία ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου. Όπως είπε, «θέλουμε να σταματήσουμε τους θανάτους ανθρώπων».

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επισήμανε ότι η διαφθορά στην Ουκρανία αποτελεί εμπόδιο στις διαπραγματεύσεις, αναφερόμενος εμμέσως στην παραίτηση του κορυφαίου συμβούλου του Ζελένσκι, Αντρέι Γερμάκ, μετά από έρευνα για πιθανή διαφθορά στον τομέα της ενέργειας. Η αποχώρησή του αφήνει τη χώρα χωρίς έναν από τους βασικούς διαπραγματευτές της.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι συνομίλησε με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ σχετικά με τις συνομιλίες τους με Ουκρανούς αξιωματούχους, τονίζοντας ότι «υπάρχουν καλές πιθανότητες να καταλήξουμε σε συμφωνία», παρά τα «δύσκολα προβλήματα» που αντιμετωπίζει η Ουκρανία.

Στη Μόσχα τη Δευτέρα ο Γουίτκοφ

Εντωμεταξύ, ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, θα έχει συνομιλίες στο Κρεμλίνο τη Δευτέρα, όπως ανακοίνωσε ο στενός σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Βλαντιμίρ Πούτιν, Γιούρι Ουσακόφ. Και πρόσθεσε επίσης ότι θα συνοδεύεται από ορισμένους εκπροσώπους της αμερικανικής κυβέρνησης.

Αυτό έρχεται μετά την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χθες το βράδυ, όπου είπε ότι «απομένουν μόνο λίγα σημεία διαφωνίας». «Έχω δώσει εντολή στον ειδικό απεσταλμένο μου, Στιβ Γουίτκοφ, να συναντηθεί με τον πρόεδρο Πούτιν στη Μόσχα», είπε και πρόσθεσε ότι «την ίδια ώρα, ο υπουργός του στρατού Νταν Ντρίσκολ θα συναντηθεί με τους Ουκρανούς.»

Ο Γουίτκοφ έχει επισκεφθεί πολλές φορές τη Μόσχα φέτος για συνομιλίες με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, με το πιο πρόσφατο ταξίδι του να πραγματοποιείται τον Αύγουστο.

«Παραχωρήσεις γης και προς τις δύο κατευθύνσεις»

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι μια συμφωνία θα περιλαμβάνει παραχωρήσεις γης «και προς τις δύο κατευθύνσεις» και «προσπάθεια καθαρισμού των συνόρων».

Ακόμη, ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος έχει θέσει ως βασικό στόχο της εξωτερικής πολιτικής του την εξασφάλιση μιας συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης, δήλωσε ότι δεν έχει δώσει σε καμία από τις δύο πλευρές ημερομηνία για να καταλήξουν σε συμφωνία, λέγοντας ότι «η προθεσμία για μένα είναι όταν τελειώσει (σσ η διαδικασία)». «Και νομίζω ότι όλοι έχουν κουραστεί να μάχονται», πρόσθεσε.

Είπε ακόμη στους δημοσιογράφους να μην εκλαμβάνουν το ειρηνευτικό σχέδιο των 28 σημείων που αποκάλυψε την περασμένη εβδομάδα ως ένα σταθερό σχέδιο. «Αυτός ήταν απλώς ένας χάρτης». «Ήταν μια ιδέα». Οι διαπραγματευτές επεξεργάζονταν κάθε ένα από τα σημεία, βελτιστοποιώντας τα, είπε.

«Ανυπομονώ να συναντηθώ σύντομα με τον Πρόεδρο Ζελένσκι και τον Πρόεδρο Πούτιν, αλλά ΜΟΝΟ όταν η συμφωνία για τον τερματισμό αυτού του Πολέμου είναι ΤΕΛΙΚΗ ή στα τελικά της στάδια», έγραψε επίσης σε ανάρτησή του ο Τραμπ.

Ζελένσκι: Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε με το ειρηνευτικό σχέδιο

Από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την ίδια ημέρα ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να προχωρήσει με μια ειρηνευτική συμφωνία που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και ότι είναι έτοιμος να συζητήσει τα ευαίσθητα σημεία της με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε συνομιλίες που, όπως είπε, θα πρέπει να περιλαμβάνουν Ευρωπαίους συμμάχους.

Σε ομιλία του προς τη λεγόμενη Συμμαχία των Προθύμων, αντίγραφο της οποίας είδε το πρακτορείο Reuters, ο Ζελένσκι κάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες να καταλήξουν σε ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη μιας «δύναμης διαβεβαίωσης» στην Ουκρανία και να συνεχίσουν να υποστηρίζουν το Κίεβο για όσο διάστημα η Μόσχα δεν δείχνει προθυμία να τερματίσει τον πόλεμό της.

Προειδοποίηση από το Κρεμλίνο

Παράλληλα, η Μόσχα έχει τονίσει ότι δεν θα επιτρέψει να απομακρυνθεί οποιαδήποτε συμφωνία από τους δικούς της στόχους, σύμφωνα με το SkyNews.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ προειδοποίησε ότι οποιοδήποτε αναθεωρημένο ειρηνευτικό σχέδιο πρέπει να αντικατοπτρίζει την κατανόηση που επετεύχθη μεταξύ του Τραμπ και του Πούτιν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

«Εάν σβηστεί το πνεύμα και το γράμμα του Anchorage όσον αφορά τις βασικές συνεννοήσεις που έχουμε επιτύχει, τότε, φυσικά, θα πρόκειται για μια θεμελιωδώς διαφορετική κατάσταση», είπε, αναφερόμενος στη συνάντηση των δύο ηγετών στην Αλάσκα.

Ρωσικό non-paper πίσω από το ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων των ΗΠΑ για την Ουκρανία

Το ειρηνευτικό σχέδιο των 28 σημείων των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, το οποίο δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα, βασίστηκε σε έγγραφο που συντάχθηκε από τη Ρωσία και υποβλήθηκε στην κυβέρνηση Τραμπ τον Οκτώβριο, σύμφωνα το Reuters.

Οι Ρώσοι μοιράστηκαν το έγγραφο, το οποίο περιέγραφε τις προϋποθέσεις της Μόσχας για τον τερματισμό του πολέμου, με ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους στα μέσα Οκτωβρίου, μετά από συνάντηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον, δήλωσαν πηγές με γνώση του θέματος.

Το έγγραφο, μια ανεπίσημη επικοινωνία -non-paper-, περιείχε διατυπώσεις που η ρωσική κυβέρνηση είχε ήδη προτείνει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, συμπεριλαμβανομένων παραχωρήσεων που η Ουκρανία είχε απορρίψει, όπως η εκχώρηση σημαντικού τμήματος της ανατολικής επικράτειάς της.

Αυτή είναι η πρώτη επιβεβαίωση ότι το έγγραφο αποτέλεσε βασικό στοιχείο στο ειρηνευτικό σχέδιο των 28 σημείων, αν και ο Λευκός Οίκος δεν σχολίασε άμεσα το non-paper αλλά επικαλέστηκε τις δηλώσεις Τραμπ ότι είναι αισιόδοξος για την πρόοδο του σχεδίου των 28 σημείων.

Δεν είναι ξεκάθαρο το γιατί και πώς η κυβέρνηση Τραμπ κατέληξε να βασίζεται στο ρωσικό έγγραφο για να διαμορφώσει το δικό της ειρηνευτικό σχέδιο. Κάποιοι ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι που το εξέτασαν, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, πίστευαν ότι οι απαιτήσεις της Μόσχας πιθανότατα θα απορρίπτονταν αμέσως από τους Ουκρανούς, είπαν οι πηγές.

Μετά την υποβολή του εγγράφου, ο Ρούμπιο είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, κατά την οποία συζητήθηκε το έγγραφο, είπαν οι πηγές.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Γενεύη αυτήν την εβδομάδα, ο Ρούμπιο αναγνώρισε ότι είχε λάβει «πολλά γραπτά non-papers και παρόμοιου τύπου πράγματα», χωρίς όμως να επεκταθεί.

Από τότε που το ειρηνευτικό σχέδιο αποκαλύφθηκε από το Axios την περασμένη εβδομάδα, πολλοί Αμερικανοί αξιωματούχοι βλέπουν το σχέδιο ως κατάλογο ρωσικών θέσεων και όχι ως σοβαρή πρόταση.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο, άσκησαν πίεση στην Ουκρανία, προειδοποιώντας ότι θα μειώσουν τη στρατιωτική βοήθεια αν η χώρα δεν υπογράψει.

Το σχέδιο συντάχθηκε εν μέρει κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης μεταξύ του γαμπρού του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ και του Κιρίλ Ντμίτριεφ, επικεφαλής ενός από τα κρατικά επενδυτικά ταμεία της Ρωσίας, στο Μαϊάμι τον περασμένο μήνα. Ελάχιστοι εντός του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και του Λευκού Οίκου είχαν ενημερωθεί για εκείνη τη συνάντηση, δήλωσαν δύο πηγές στο Reuters.

Την Τρίτη, το Bloomberg ανέφερε ότι ο Γουίτκοφ είχε προσφέρει συμβουλές σε υψηλόβαθμο σύμβουλο του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, σχετικά με το πώς θα έπρεπε ο Πούτιν να μιλήσει στον Τραμπ. Σύμφωνα με απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες που έλαβε το πρακτορείο, ο Ουσακόφ και ο Γουίτκοφ αναφέρθηκαν σε ένα πιθανό «σχέδιο 20 σημείων» ήδη από τις 14 Οκτωβρίου. Το εύρος εκείνου του σχεδίου φαίνεται πως διευρύνθηκε κατά τις επόμενες συζητήσεις με τον Ντμίτριεφ, πρόσθεσε το δημοσίευμα.

Η αναθεώρηση του σχεδίου μετά τις αντιδράσεις

Η αμερικανική πρόταση, που αιφνιδίασε αξιωματούχους σε Ουάσινγκτον και Ευρώπη, προκάλεσε καταιγισμό διπλωματικών επαφών και στις τρεις ηπείρους. Το αρχικό σχέδιο έχει αλλάξει δραματικά έκτοτε: Εννέα από τα 28 αρχικά σημεία έχουν αφαιρεθεί μετά από συνομιλίες μεταξύ ανώτερων Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων, σύμφωνα με το ABC News.

Ένα διακομματικό γκρουπ Αμερικανών γερουσιαστών είπε το Σάββατο ότι ο Ρούμπιο τους είπε πως το σχέδιο των 28 σημείων δεν ήταν αμερικανικό σχέδιο αλλά ρωσική λίστα επιθυμιών, αν και ο Λευκός Οίκος και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ διέψευσαν κατηγορηματικά ότι ο Ρούμπιο το χαρακτήρισε έτσι.

Στις συζητήσεις που ακολούθησαν, μια ανώτερη αμερικανική αντιπροσωπεία που περιλάμβανε τον Ρούμπιο, συμφώνησε να αφαιρέσει ή να τροποποιήσει ορισμένα από τα πιο φιλορωσικά σημεία του σχεδίου κατά τη διάρκεια συναντήσεων στη Γενεύη με Ευρωπαίους και Ουκρανούς αξιωματούχους.

Ο Ντρίσκολ βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε συνάντηση με ρωσική αντιπροσωπεία στο Άμπου Ντάμπι. Ουκρανική αντιπροσωπεία βρίσκεται επίσης στα ΗΑΕ για συνομιλίες με την αμερικανική ομάδα, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.