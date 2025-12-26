Ύστερα από εντεινόμενες διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα, Παρασκευή, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, ότι θα συναντηθεί σύντομα με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, υπογραμμίζοντας ότι «πολλά μπορούν να αποφασιστούν πριν από την Πρωτοχρονιά».

Την ίδια στιγμή, ΗΠΑ και Ουκρανία έχουν κοινή πορεία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ ο Πούτιν, επιμένει μεν για τον κατοχή του Ντονμπάς, αλλά αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο ανταλλαγής εδαφών.

Ζελένσκι: Πολλά μπορούν να αποφασιστούν πριν από την Πρωτοχρονιά

Όπως γράφει στην ανάρτησή του ο Ζελένσκι: «Ο Ρουστέμ Ουμέροφ έδωσε αναφορά για τις τελευταίες επαφές του με την αμερικανική πλευρά. Δεν χάνουμε ούτε μια μέρα. Συμφωνήσαμε για μια συνάντηση στο υψηλότερο επίπεδο – με τον Πρόεδρο Τραμπ στο εγγύς μέλλον. Πολλά μπορούν να αποφασιστούν πριν από την Πρωτοχρονιά. Δόξα στην Ουκρανία!».

Rustem Umerov reported on his latest contacts with the American side. We are not losing a single day. We have agreed on a meeting at the highest level – with President Trump in the near future. A lot can be decided before the New Year. Glory to Ukraine! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 26, 2025

Τη συνάντηση επιβεβαίωσε, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, ο ο δημοσιογράφος του Axios, Μπαράκ Ραβίντ, αναφέροντας ότι θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στο Μαρ-α-Λάγκο, στη Φλόριντα.

BREAKING: President Trump will meet Ukrainian president Zelensky on Sunday in Mar-a-Lago, per Ukrainian official — Barak Ravid (@BarakRavid) December 26, 2025

Τη συνάντηση επιβεβαιώνει και η Kyiv Post, επικαλούμενη διπλωματικές πηγές.

Σύμφωνα με το ίδιο ΜΜΕ, κατά την τηλεφωνική συνομιλία του Ζελένσκι με τους απεσταλμένους του Προέδρου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, τέθηκαν επί τάπητος οι συζητήσεις και το χρονοδιάγραμμα προκειμένου να σταματήσει η αιματοχυσία.

«Έχουμε μερικές νέες ιδέες», δήλωσε ο Ζελένσκι, σηματοδοτώντας το τέλος των αόριστων κοινοτοπιών, καθώς ο Λευκός Οίκος θέτει προθεσμίες για το τέλος του έτους. «Ορισμένα έγγραφα έχουν ήδη προετοιμαστεί. Από ό,τι βλέπω, είναι σχεδόν έτοιμα. Και ορισμένα έγγραφα είναι πλήρως προετοιμασμένα», τόνισε και συμπλήρωσε ότι οι επόμενες εβδομάδες μπορεί επίσης να είναι έντονες.

Η στρατηγική είναι σαφής: η Ουκρανία λαμβάνει υπόψη το σκεπτικό της Αμερικής για το «America First» προσφέροντας μια έτοιμη λύση που ευθυγραμμίζει τα συμφέροντα ασφάλειας της Ουάσιγκτον με μια οδό για τον τερματισμό της οικονομικής αιμορραγίας των δυτικών κρατών από τον πόλεμο.