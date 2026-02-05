Τραμπ: ΗΠΑ και Ρωσία πρέπει να έχουν μία «νέα, βελτιωμένη» πυρηνική συνθήκη

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έπρεπε να συνάψουν μια «νέα, βελτιωμένη και εκσυγχρονισμένη Συνθήκη» με τη Ρωσία, αντί να παρατείνουν τη NEW START, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, λίγες ώρες μετά τη λήξη της συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων.

«Αντί να παρατείνουμε τη συνθήκη NEW START (…) θα έπρεπε να ζητήσουμε από τους πυρηνικούς ειδικούς μας να εργαστούν για μια νέα, βελτιωμένη και εκσυγχρονισμένη συνθήκη, που θα μπορούσε να έχει διάρκεια στο μέλλον», ανέφερε στην ανάρτηση.

Η ΝEW START, που έληξε σήμερα τα ξημερώματα, είχε υπογραφεί το 2010 και περιόριζε το οπλοστάσιο κάθε πλευράς στους 800 εκτοξευτήρες και στρατηγικά βομβαρδιστικά και σε 1.550 πυρηνικές κεφαλές έτοιμες να χρησιμοποιηθούν («ανεπτυγμένες»), προβλέποντας ανταλλαγές δεδομένων και μηχανισμούς επαλήθευσης.

Axios: ΗΠΑ-Ρωσία κοντά σε συμφωνία για τη New START

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία πλησιάζουν σε συμφωνία για την τήρηση της νέας συνθήκης START για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων μετά τη λήξη της την Πέμπτη, ανέφερε νωρίτερα το Axios, επικαλούμενο τρεις πηγές που είναι εξοικειωμένες με τις συνομιλίες.

Η νέα συνθήκη START, η οποία θέτει όρια στα πυραύλους, τους εκτοξευτές και τις στρατηγικές κεφαλές κάθε πλευράς, είναι η τελευταία μιας σειράς πυρηνικών συμφωνιών που χρονολογούνται από περισσότερο από μισό αιώνα, από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου.

Οι διαπραγματεύσεις διεξάγονταν τις τελευταίες 24 ώρες στο Αμπού Ντάμπι, αλλά δεν είχε επιτευχθεί συμφωνία, ανέφερε το Axios, επικαλούμενο μια επιπλέον πηγή.

Το ρεπορτάζ του Axios σχετικά με τη νέα συνθήκη START ανέφερε ότι δεν είναι σαφές εάν η συμφωνία για την τήρηση των όρων της συνθήκης για ένα επιπλέον χρονικό διάστημα, πιθανώς έξι μηνών, θα κατοχυρωθεί με κάποιο επίσημο τρόπο.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε την Πέμπτη ότι η Ρωσία εξακολουθεί να είναι έτοιμη να συμμετάσχει σε διάλογο με τις ΗΠΑ, εάν η Ουάσιγκτον ανταποκριθεί εποικοδομητικά στην πρόταση της Μόσχας να συνεχίσει να τηρεί τα όρια της πυρηνικής συνθήκης New START που λήγει.

«Ακούστε, εάν υπάρχουν εποικοδομητικές απαντήσεις, φυσικά θα διεξαγάγουμε διάλογο», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

Η νέα συνθήκη START που υπογράφηκε το 2010 επέτρεπε μία μόνο παράταση, η οποία συμφωνήθηκε από τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν για πέντε χρόνια. Οποιαδήποτε νέα παράταση απαιτεί εκτελεστική απόφαση για την εθελοντική παράταση των ορίων της συνθήκης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μίλησε με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ την Τετάρτη, θέλει να συμπεριλάβει την Κίνα σε μια συμφωνία για τη μείωση των πυρηνικών όπλων.

Μέχρι στιγμής, το Πεκίνο έχει αρνηθεί τις διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα και την Ουάσινγκτον, καθώς διαθέτει ένα μικρό μέρος του αριθμού των πυρηνικών κεφαλών τους - περίπου 600, σε σύγκριση με περίπου 4.000 για τη Ρωσία και τις ΗΠΑ.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι ο Τραμπ θα αποφασίσει για το μέλλον του ελέγχου των πυρηνικών όπλων, το οποίο θα «διευκρινίσει σύμφωνα με το δικό του χρονοδιάγραμμα», αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.