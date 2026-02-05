Axios: ΗΠΑ-Ρωσία κοντά σε συμφωνία για τη New START

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία πλησιάζουν σε συμφωνία για την τήρηση της νέας συνθήκης START για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων μετά τη λήξη της την Πέμπτη, ανέφερε το Axios, επικαλούμενο τρεις πηγές που είναι εξοικειωμένες με τις συνομιλίες.

Η νέα συνθήκη START, η οποία θέτει όρια στα πυραύλους, τους εκτοξευτές και τις στρατηγικές κεφαλές κάθε πλευράς, είναι η τελευταία σε μια σειρά πυρηνικών συμφωνιών που χρονολογούνται από περισσότερο από μισό αιώνα, από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου.

Το Axios ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις διεξάγονταν τις τελευταίες 24 ώρες στο Αμπού Ντάμπι, αλλά δεν είχε επιτευχθεί συμφωνία, επικαλούμενο μια επιπλέον πηγή.

Το ρεπορτάζ πρόσθεσε ότι δεν ήταν σαφές εάν η συμφωνία για την τήρηση των όρων της συνθήκης για ένα επιπλέον χρονικό διάστημα, πιθανώς έξι μηνών, θα κατοχυρωνόταν με οποιονδήποτε επίσημο τρόπο.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.