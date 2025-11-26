Τραμπ: Η Ρωσία κάνει παραχωρήσεις - Έτοιμος να συναντήσω Πούτιν και Ζελένσκι

Ο Αμερικανός, Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι δεν υπάρχει τελική προθεσμία για την Ουκρανία και τη Ρωσία να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία, υπαναχωρώντας από την προηγούμενη τοποθέτησή του που όριζε ως καταληκτική ημερομηνία την Πέμπτη. «Η δική μου προθεσμία είναι όταν τελειώσει ο πόλεμος», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One καθώς πετούσε προς τη Φλόριντα για τις διακοπές της Ημέρας των Ευχαριστιών, είπε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές έκαναν πρόοδο στις συζητήσεις με τη Ρωσία και την

την Ουκρανία, και ότι η Μόσχα είχε συμφωνήσει σε ορισμένες παραχωρήσεις.

Νωρίτερα, σε ανάρτησή του, ο Τραμπ διευκρίνισε ότι «παραμένουν μόνο λίγα σημεία διαφωνίας» στο νέο διαμορφωμένο σχέδιο. Και όπως δήλωσε, ανυπομονεί να συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Βλάντιμιρ Πούτιν, μόνο εφόσον το κείμενο της συμφωνίας οδεύει στο τελικό στάδιο.

Η ανάρτησή του:

«Την περασμένη εβδομάδα, η ομάδα μου σημείωσε τεράστια πρόοδο όσον αφορά τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας (Ένας πόλεμος που ΔΕΝ θα είχε ξεκινήσει ΠΟΤΕ αν ήμουν πρόεδρος!). Τον περασμένο μήνα, 25.000 στρατιώτες πέθαναν.

Το αρχικό Σχέδιο Ειρήνης 28 Σημείων, το οποίο συντάχθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει βελτιωθεί, με πρόσθετη συμβολή και από τις δύο πλευρές, και υπάρχουν μόνο λίγα σημεία διαφωνίας που απομένουν.

Με την ελπίδα να οριστικοποιηθεί αυτό το Σχέδιο Ειρήνης, έχω δώσει εντολή στον ειδικό απεσταλμένο μου, Στιβ Γουίτκοφ, να συναντηθεί με τον πρόεδρο Πούτιν στη Μόσχα και, ταυτόχρονα, ο υπουργός Στρατού Νταν Ντρίσκολ θα συναντηθεί με τους Ουκρανούς.

Θα ενημερωθώ για όλη την πρόοδο που έχει σημειωθεί, μαζί με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ και την αρχηγό του Επιτελείου του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς.

Ανυπομονώ να συναντηθώ σύντομα με τον πρόεδρο Ζελένσκι και τον πρόεδρο Πούτιν, αλλά ΜΟΝΟ όταν η συμφωνία για τον τερματισμό αυτού του πολέμου είναι ΤΕΛΙΚΗ ή, στα τελικά της στάδια.

Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα και ας ελπίσουμε όλοι ότι η ΕΙΡΗΝΗ θα επιτευχθεί ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟΝ!»

Συνάντηση Γουίτκοφ με Πούτιν στη Μόσχα την επόμενη εβδομάδα

Παράλληλα, ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ προγραμματίζεται να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν την επόμενη εβδομάδα στη Μόσχα, προκειμένου να διεξαχθούν συνομιλίες για το αμερικανικό σχέδιο με σκοπό να τερματιστεί μέσω διαπραγματεύσεων ο πόλεμος στην Ουκρανία, διαβεβαίωσε την Τρίτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ, αναφερόμενος επίσης στην πιθανότητα να συμμετάσχει στη συνάντηση αυτή ο γαμπρός του.

«Ο Στιβ Γουίτκοφ θα πάει εκεί, πιθανόν μαζί με τον Τζάρεντ (σ.σ. Κούσνερ). Δεν είμαι σίγουρος πως θα πάει ο Τζάρεντ, αλλά συμμετέχει στη διαδικασία, είναι έξυπνος τύπος, και θα πάνε να συναντήσουν τον πρόεδρο Πούτιν, πιστεύω, την επόμενη εβδομάδα στη Μόσχα», είπε ο ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους.

Ακόμη, φάνηκε να αφήνει κατά μέρος την αυριανή προθεσμία που είδε δώσει στην Ουκρανία για να αποδεχτεί αμερικανικό σχέδιο 28 σημείων, λέγοντας πως «η προθεσμία για μένα είναι όταν τελειώσει ο πόλεμος».

Εκτίμησε ακόμη ότι σημειώνεται πρόοδος στις συνομιλίες με την Ουκρανία και τη Ρωσία και διαβεβαίωσε πως η Μόσχα συμφώνησε να κάνει παραχωρήσεις, χωρίς να γίνει πιο συγκεκριμένος.

Ζελένσκι: Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε με το ειρηνευτικό σχέδιο

Από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την ίδια ημέρα ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να προχωρήσει με μια ειρηνευτική συμφωνία που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και ότι είναι έτοιμος να συζητήσει τα ευαίσθητα σημεία της με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε συνομιλίες που, όπως είπε, θα πρέπει να περιλαμβάνουν Ευρωπαίους συμμάχους.

Σε ομιλία του προς τη λεγόμενη Συμμαχία των Προθύμων, αντίγραφο της οποίας είδε το πρακτορείο Reuters, ο Ζελένσκι κάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες να καταλήξουν σε ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη μιας «δύναμης διαβεβαίωσης» στην Ουκρανία και να συνεχίσουν να υποστηρίζουν το Κίεβο για όσο διάστημα η Μόσχα δεν δείχνει προθυμία να τερματίσει τον πόλεμό της.

Προειδοποίηση από το Κρεμλίνο

Παράλληλα, η Μόσχα έχει τονίσει ότι δεν θα επιτρέψει να απομακρυνθεί οποιαδήποτε συμφωνία από τους δικούς της στόχους, σύμφωνα με το SkyNews.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ προειδοποίησε ότι οποιοδήποτε αναθεωρημένο ειρηνευτικό σχέδιο πρέπει να αντικατοπτρίζει την κατανόηση που επετεύχθη μεταξύ του Τραμπ και του Πούτιν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

«Εάν σβηστεί το πνεύμα και το γράμμα του Anchorage όσον αφορά τις βασικές συνεννοήσεις που έχουμε επιτύχει, τότε, φυσικά, θα πρόκειται για μια θεμελιωδώς διαφορετική κατάσταση», είπε, αναφερόμενος στη συνάντηση των δύο ηγετών στην Αλάσκα.

Καθώς οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, το ίδιο συμβαίνει και με τις ρωσικές επιθέσεις, με το Κίεβο να πλήττεται από καταιγισμό πυραύλων και εκατοντάδες drones νωρίς το πρωί της χθεσινής ημέρας.

Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ τα συστήματα ηλεκτροδότησης και θέρμανσης υπέστησαν ζημιές, καθώς οι κάτοικοι κατέφυγαν σε υπόγεια καταφύγια.

Παράλληλα, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και σπίτια υπέστησαν ζημιές μετά από ουκρανική επίθεση στη νότια Ρωσία.

«Σημείο καμπής»

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είπε ότι οι προσπάθειες για ειρήνη αποκτούν δυναμική, αλλά «βρίσκονται ξεκάθαρα σε κρίσιμο σταυροδρόμι».

Και κατά τη διάρκεια της ετήσιας τελετής χάριτος της γαλοπούλας στον Λευκό Οίκο, ενόψει της Ημέρας των Ευχαριστιών, ο κ. Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους: «Νομίζω ότι πλησιάζουμε σε μια συμφωνία. Θα δούμε».

«Νόμιζα ότι αυτό θα ήταν πιο εύκολο, αλλά νομίζω ότι σημειώνεται πρόοδος», είπε.