Τραμπ: Η Ρωσία δέχεται εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία - Ανοιχτό το ενδεχόμενο «ανταλλαγής εδαφών»

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι εφικτή η επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία, κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες, ενώ τόνισε ότι ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, αποδέχεται τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

«Ο Πρόεδρος Πούτιν είναι διατεθειμένος να δεχτεί τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και αυτό είναι ένα από τα βασικά σημεία που πρέπει να εξετάσουμε. Και ακριβώς αυτό είναι το θέμα που θα συζητήσουμε εδώ», είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη συμφωνία αυτή «σημαντικό βήμα», σημειώνοντας ότι οι ηγέτες που συμμετείχαν στη συνάντηση θα εξετάσουν συγκεκριμένα «ποιος θα αναλάβει τι» αναφορικά με τη μελλοντική ασφάλεια της Ουκρανίας. Εξέφρασε μάλιστα την πεποίθηση ότι μια συνολική συμφωνία μπορεί να αποτρέψει οποιαδήποτε νέα επιθετική ενέργεια εναντίον της χώρας.

Πρόσθεσε ότι «θα πρέπει να συζητήσουμε τις πιθανές ανταλλαγές εδαφών λαμβάνοντας υπόψη τα υφιστάμενα μέτωπα», λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «οι γραμμές του πολέμου είναι πάρα πολύ προφανείς και πάρα πολύ θλιβερές».

Παράλληλα, ο Τραμπ τόνισε πως τα ευρωπαϊκά κράτη θα κληθούν να αναλάβουν το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης και του κόστους για την εφαρμογή των εγγυήσεων, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παραμείνουν ενεργά παρούσες: «Θα τους βοηθήσουμε», είπε.

Επανέλαβε ότι μίλησε απευθείας με τον Πούτιν τη Δευτέρα και ότι θα τον καλέσει ξανά μετά τη σημερινή συνάντηση, λέγοντας για άλλη μια φορά ότι δεν θεωρεί απαραίτητη μία κατάπαυση του πυρός.

«Θα οργανώσουμε μια τριμερή συνάντηση μετά από αυτό και θα δούμε αν μπορούμε να το τελειώσουμε και να το κλείσουμε», τόνισε, επισημαίνοντας ότι μετά τη συνάντηση αναμένει από τον Ρώσο Πρόεδρο να απελευθερώσει περισσότερους από 1.000 Ουκρανούς κρατούμενους.

«Γνωρίζω ότι υπάρχουν πάνω από 1.000 κρατούμενοι και γνωρίζω ότι θα τους απελευθερώσουν. Ίσως, τους απελευθερώσουν πολύ σύντομα, αμέσως, κάτι που θεωρώ εξαιρετικό», δήλωσε ο Τραμπ.