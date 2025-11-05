Τραμπ: Η Νότια Αφρική δεν πρέπει να είναι μέλος της G20
AP Photo/Jacquelyn Martin
AP Photo/Jacquelyn Martin

Τραμπ: Η Νότια Αφρική δεν πρέπει να είναι μέλος της G20

05/11/2025 • 22:16
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Πηγή Άρθρου
05/11/2025 • 22:16
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Πηγή Άρθρου

Η Νότια Αφρική δεν πρέπει να είναι μέλος της Ομάδας των Είκοσι (G20), του διεθνούς φόρουμ στο οποίο συμμετέχουν οι 20 μεγαλύτερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες του πλανήτη, όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, επανέλαβε ότι δεν θα παραστεί στη Σύνοδο Κορυφής της G20 που θα διεξαχθεί στο τέλος του μήνα στη Νότια Αφρική, καθώς η αφρικανική χώρα ασκεί φέτος την εκ περιτροπής προεδρία της ομάδας.

«Η Νότια Αφρική δεν θα έπρεπε να είναι πλέον στην Ομάδα», δήλωσε ο Τραμπ σε επιχειρηματικό φόρουμ στο Μαϊάμι.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς θα εκπροσωπήσει τις ΗΠΑ στη Σύνοδο Κορυφής της G20 που θα διεξαχθεί στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής στις 22 και 23 Νοεμβρίου.

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ
G20
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ