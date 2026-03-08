Τραμπ: Η Μελόνι είναι εξαιρετική ηγέτιδα, προσπαθεί πάντα να βοηθήσει και είναι φίλη μου

«Η Τζόρτζια Μελόνι είναι μια εξαιρετική ηγέτιδα, προσπαθεί πάντα να βοηθήσει και είναι φίλη μου. Αγαπώ την Ιταλία και την θεωρώ σπουδαία ηγέτιδα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας σε ερώτηση της εφημερίδας Corriere della Sera, σχετικά με την απόφαση της Ιταλίας να αποστείλει φρεγάτα στα χωρικά ύδατα της Κύπρου.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξετάζουν αποστολή ειδικών δυνάμεων στο Ιράν για τον έλεγχο του εμπλουτισμένου ουρανίου

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν συζητήσει την αποστολή ειδικών δυνάμεων στο Ιράν για να διασφαλίσουν τα αποθέματά του σε ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού σε μεταγενέστερη φάση του πολέμου, όπως μετέδωσε ο ιστότοπος Axios, επικαλούμενος τέσσερις πηγές με γνώση των συζητήσεων.

Η αποτροπή της απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους του πολέμου, όπως έχει δηλώσει ο πρόεδρος Τραμπ. Κεντρικό στοιχείο σε αυτό το ζήτημα είναι τα περίπου 450 κιλά ουρανίου εμπλουτισμένου στο 60% που διαθέτει η Τεχεράνη — ποσότητα που θα μπορούσε να μετατραπεί σε υλικό πυρηνικού όπλου μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Μια επιχείρηση για την κατάσχεση αυτού του υλικού πιθανότατα θα απαιτούσε την παρουσία αμερικανικών ή ισραηλινών στρατευμάτων στο ιρανικό έδαφος, τα οποία θα έπρεπε να κινηθούν σε βαριά οχυρωμένες υπόγειες εγκαταστάσεις εν μέσω πολεμικών επιχειρήσεων.

Παραμένει ασαφές αν μια τέτοια αποστολή θα ήταν αμερικανική, ισραηλινή ή κοινή επιχείρηση. Πηγές αναφέρουν ότι θα εξεταζόταν μόνο όταν οι δύο χώρες θα ήταν βέβαιες πως ο ιρανικός στρατός δεν θα μπορούσε πλέον να αποτελέσει σοβαρή απειλή για τις δυνάμεις που θα συμμετείχαν.



