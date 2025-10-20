Τραμπ: Η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα παραμένει σε ισχύ

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Κυριακή ότι η κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς παραμένει σε ισχύ.

«Ναι, είναι», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους ερωτηθείς αν η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε σειρά επιθέσεων στη Γάζα την Κυριακή και ανακοίνωσε ότι σταματά τη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τον θύλακα, σε απάντηση σε επιθέσεις εναντίον των δυνάμεών του που σκότωσαν δύο στρατιώτες. Πρόκειται για τη σοβαρότερη δοκιμασία μέχρι στιγμής για την εκεχειρία στην περιοχή, για την οποία μεσολάβησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι έπληξε στόχους της Χαμάς σε ολόκληρο τον θύλακα, συμπεριλαμβανομένων διοικητών πεδίου, ενόπλων, μιας σήραγγας και αποθηκών όπλων, αφού τρομοκράτες εκτόξευσαν αντιαρματικό πύραυλο και άνοιξαν πυρ εναντίον των στρατευμάτων του, σκοτώνοντας δύο στρατιώτες.

Η ένοπλη πτέρυγα των τρομοκρατών της Χαμάς δήλωσε ότι παραμένει δεσμευμένη στη συμφωνία εκεχειρίας, ότι δεν γνωρίζει για συγκρούσεις στη Ράφα και ότι δεν είχε επαφές με τις ομάδες που βρίσκονται εκεί από τον Μάρτιο.

Ακόμη, προτού πάρει τον λόγο ο πρόεδρος Τραμπ, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς δήλωσε πως η κατάπαυση του πυρός έχει «τα πάνω της και τα κάτω της».

«Η Χαμάς θα ανοίξει πυρ εναντίον του Ισραήλ. Το Ισραήλ θα πρέπει να ανταποδώσει», είπε.

«Θεωρούμε ότι η κατάπαυση του πυρός είναι η καλύτερη ευκαιρία για διαρκή ειρήνη. Αλλά ακόμη κι αν τη φέρει, θα έχει τα πάνω της και τα κάτω της και θα πρέπει να επιτηρούμε την κατάσταση», συμπλήρωσε ο αντιπρόεδρος.