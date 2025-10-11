Τραμπ: Η εκεχειρία στη Γάζα θα κρατήσει - Συγκαλεί διεθνή σύνοδο στην Αίγυπτο

Πεπεισμένος είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι η κατάπαυση του πυρός η οποία τέθηκε σε ισχύ νωρίτερα χθες Παρασκευή στη Λωρίδα της Γάζας, ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, «θα κρατήσει».

«Νομίζω ότι θα κρατήσει, ναι. Έχουν όλοι τους κουραστεί να πολεμούν», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, επαναλαμβάνοντας πως έχει την πρόθεση να ταξιδέψει στο Ισραήλ, όπου έχει προσκληθεί να απευθύνει ομιλία στην Κνέσετ – το κοινοβούλιο – καθώς και στην Αίγυπτο.

Είπε ακόμη πως σχεδιάζει να συναντηθεί με «πολυάριθμους ηγέτες» στην Αίγυπτο μεθαύριο Δευτέρα, για να συζητήσουν σχετικά με το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προεξόφλησε πως η κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας θα οδηγήσει σε ευρύτερη ειρήνευση στη Μέση Ανατολή.

«Έχουμε αυτή τη στιγμή μερικά μικρά θερμά σημεία, όμως είναι πολύ μικρά... Θα είναι πολύ εύκολο να τα σβήσουμε. Αυτές οι φωτιές θα σβήσουν πολύ γρήγορα», υποσχέθηκε.

Axios: Ο Τραμπ θα συγκαλέσει διεθνή σύνοδο για τη Γάζα στην Αίγυπτο

Ακόμη, όπως μετέδωσε χθες Παρασκευή ο ιστότοπος Axios, επικαλούμενος σχετικές πηγές, ο πρόεδρος των ΗΠΑ σχεδιάζει να συγκαλέσει μια διεθνή σύνοδο για τη Γάζα κατά την επίσκεψη που θα πραγματοποιήσει στην Αίγυπτο την επόμενη εβδομάδα.

Μεταξύ αυτών που αναμένεται να συμμετάσχουν είναι εκπρόσωποι της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Ιταλίας, του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Ιορδανίας, της Τουρκίας, της Σαουδικής Αραβίας, του Πακιστάν και της Ινδονησίας, ανέφεραν αυτές οι πηγές.

Σύμφωνα με το Axios η σύνοδος αναμένεται να ενισχύσει τη διεθνή υποστήριξη προς το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα, ενώ παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα σχετικά με τη μεταπολεμική διακυβέρνηση, την ασφάλεια και την ανοικοδόμηση.

Τη διοργάνωση έχει αναλάβει ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αμπντούλ Φατάχ αλ-Σίσι, ο οποίος έχει ήδη απευθύνει προσκλήσεις σε αρκετούς Ευρωπαίους και Άραβες ηγέτες.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν αναμένεται, προς το παρόν, να παραστεί, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι ο Τραμπ θα συμμετάσχει στη σύνοδο, ενώ ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει.

Ο Τραμπ αναμένεται να φτάσει στο Ισραήλ τη Δευτέρα το πρωί, να εκφωνήσει ομιλία ενώπιον της Κνέσετ και να συναντηθεί με οικογένειες ομήρων. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας θα ταξιδέψει στην Αίγυπτο, όπου θα συναντηθεί με τον Σίσι και θα συμμετάσχει σε τελετή υπογραφής μαζί με τους υπόλοιπους εγγυητές της ειρηνευτικής συμφωνίας για τη Γάζα: την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία.

Η σύνοδος κορυφής των ηγετών αναμένεται να πραγματοποιηθεί το πρωί της Τρίτης, αν και υπάρχει το ενδεχόμενο να μετατεθεί για τη Δευτέρα. Η τοποθεσία θα είναι το Σαρμ ελ-Σέιχ, όπου διεξήχθησαν και οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία, σημειώνει το Axios.