Τραμπ: Χωρίς την εμπλοκή μου η Ρωσία θα είχε καταλάβει ολόκληρη την Ουκρανία - Μόνος μου έβαλα τέλος σε 8 πολέμους

Με ανάρτησή του στο TruthSocial, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως χωρίς τη συμμετοχή του και τις παρεμβάσεις του, η Ρωσία αυτή την στιγμή θα είχε καταλάβει όλη την Ουκρανία, τονίζοντας ότι «μόνος του έβαλε τέλος σε οκτώ πολέμους».

Ενώ, όσον αφορά τον ρόλο του στη λειτουργία του ΝΑΤΟ, υποστήριξε ότι πριν από τη δική του παρέμβαση οι περισσότερες χώρες - μέλη δεν τηρούσαν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι, όταν ανέλαβε, οι αμυντικές δαπάνες των συμμάχων βρίσκονταν στο 2% του ΑΕΠ και «οι περισσότεροι δεν πλήρωναν», με τις Ηνωμένες Πολιτείες - όπως είπε - να καλύπτουν το μεγαλύτερο βάρος. Και επεσήμανε ότι κατάφερε να αυξήσει τη συνεισφορά των συμμάχων στο 5% του ΑΕΠ και ότι πλέον οι χώρες «πληρώνουν άμεσα», παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με τον ίδιο, πολλοί θεωρούσαν κάτι τέτοιο αδύνατο.

Παράλληλα, εξέφρασε δυσαρέσκεια επειδή η Νορβηγία, αν και μέλος του ΝΑΤΟ, ανόητα επέλεξε να μην του απονείμει το Νόμπελ Ειρήνης, σημειώνοντας ωστόσο ότι αυτό «δεν έχει σημασία».

Κλείνοντας, ο Τραμπ τόνισε ότι κατά την πρώτη του θητεία «ανασυγκρότησε» τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις και ότι συνεχίζει προς την ίδια κατεύθυνση.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου

Θυμηθείτε, για όλους αυτούς τους μεγάλους οπαδούς του ΝΑΤΟ, είχαν 2% ΑΕΠ, και οι περισσότεροι δεν πλήρωναν τους λογαριασμούς τους, ΜΕΧΡΙ ΠΟΥ ΗΡΘΑ ΕΓΩ. Οι ΗΠΑ, ανόητα, πλήρωναν γι' αυτούς! Εγώ, με σεβασμό, τους έφτασα στο 5% ΑΕΠ, ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ, αμέσως. Όλοι έλεγαν ότι αυτό δεν μπορούσε να γίνει, αλλά μπορούσε, γιατί, πέρα από όλα τα άλλα, είναι όλοι φίλοι μου.

Χωρίς τη συμμετοχή μου, η Ρωσία θα είχε ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ αυτή τη στιγμή. Θυμηθείτε, επίσης, ότι μόνος μου ΤΕΛΕΙΩΣΑ 8 ΠΟΛΕΜΟΥΣ, και η Νορβηγία, μέλος του ΝΑΤΟ, ανόητα επέλεξε να μην μου δώσει το Βραβείο Ειρήνης Nobel. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία!

Αυτό που έχει σημασία είναι ότι έσωσα εκατομμύρια ζωές. Η ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ Η ΚΙΝΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΦΟΒΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΑΤΟ ΧΩΡΙΣ ΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΚΑΙ ΑΜΦΙΒΑΛΛΩ ΟΤΙ ΤΟ ΝΑΤΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΕΚΕΙ ΓΙΑ ΜΑΣ ΑΝ ΤΙΣ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ. ΟΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΕΡΟΙ ΠΟΥ ΕΠΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΑ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΘΗΤΕΙΑ, ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΩ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ.

Θα είμαστε πάντα εκεί για το ΝΑΤΟ, ακόμα κι αν εκείνο δεν θα είναι εκεί για εμάς. Το μόνο έθνος που η Κίνα και η Ρωσία φοβούνται και σέβονται είναι του DJT. ΞΑΝΑΧΤΙΣΤΕ ΤΙΣ ΗΠΑ. ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΗ!!! Πρόεδρος DJT.