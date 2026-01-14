Τραμπ για την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες: «Υπέροχος άνθρωπος»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι είχε εκτενή συζήτηση με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, την Ντέλσι Ροντρίγκες, την οποία χαρακτήρισε «υπέροχο άνθρωπο».

«Είχαμε μια εξαιρετική συζήτηση σήμερα και είναι υπέροχος άνθρωπος. Εννοώ πως είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο συνεργαζόμαστε πολύ καλά», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους. «Συνομίλησα μαζί της σήμερα το πρωί, είχαμε εκτενή τηλεφωνική επικοινωνία, συζητήσαμε πολλά πράγματα και θεωρώ ότι τα πάμε πολύ καλά με τη Βενεζουέλα», συμπλήρωσε.

Προτού αναλάβει προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, η Ντέλσι Ροντρίγκες ήταν αντιπρόεδρος του Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος συνελήφθηε στις 3 Ιανουαρίου κατά την επιχείρηση του αμερικανικού στρατού στο Καράκας και οδηγήθηκε στις ΗΠΑ προκειμένου να δικαστεί για «διακίνηση ναρκωτικών».

Σε δηλώσεις της, η Ροντρίγκες είπε πως «είχε μια μακρά, ευγενική και παραγωγική» επικοινωνία με τον Τραμπ.

Πρόσθεσε πως «συζητήσαμε τη διμερή ατζέντα που ωφελεί και τις δύο χώρες μας».