Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Η Βενεζουέλα άρχισε να αποφυλακίζει Αμερικανούς

Φυλακισμένους που έχουν αμερικανική υπηκοότητα άρχισε να αποφυλακίζει η προσωρινή κυβέρνηση της Βενεζουέλας, όπως δήλωσε σε μέσα ενημέρωσης εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ χθες Τρίτη.

Ο εκπρόσωπος εξήρε την εξέλιξη, που χαρακτήρισε «βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση», δέκα ημέρες μετά τη στρατιωτική επιχείρηση που είχε αποτέλεσμα την αιχμαλώτιση από την Ουάσιγκτον του πλέον ανατραπέντος προέδρου, Νικολάς Μαδούρο.

«Καλωσορίζουμε την απελευθέρωση αμερικανών κρατουμένων στη Βενεζουέλα. Είναι σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση από πλευράς των προσωρινών αρχών», είπε ο αξιωματούχος της αμερικανικής διπλωματίας, ο οποίος εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

ΗΠΑ για απελευθέρωση φυλακισμένων: Σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση

Από πλευράς τους, οι ΗΠΑ χαρακτήρρισαν την απελευθέρωση των φυλακισμένων ως «σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση».

«Καλωσορίζουμε την απελευθέρωση των Αμερικανών που κρατούνταν στη Βενεζουέλα», δήλωσε εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, τονίζοντας ότι η κίνηση αυτή αποτελεί ενθαρρυντική εξέλιξη στις διμερείς σχέσεις μετά από μια περίοδο έντασης.