Τραμπ για την ιστορική συμφωνία στη Γάζα: Μαζί αποδείξαμε ότι η ειρήνη δεν είναι απλώς ελπίδα, είναι πραγματικότητα

Τραμπ για την ιστορική συμφωνία στη Γάζα: Μαζί αποδείξαμε ότι η ειρήνη δεν είναι απλώς ελπίδα, είναι πραγματικότητα

14/10/2025 • 08:54
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
14/10/2025 • 08:54
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διθυραμβικό βίντεο για τον Ντόναλντ Τραμπ, ανήρτησε ο Λευκός Οίκος στο X, μετά την ιστορική συμφωνία για τη Γάζα, τη Δευτέρα. 

«Μαζί, αποδείξαμε ότι η ειρήνη δεν είναι απλώς η ελπίδα που μπορούμε να ονειρευτούμε, είναι μια πραγματικότητα... Αυτή είναι η ημέρα για την οποία άνθρωποι σε όλη την περιοχή και σε όλο τον κόσμο εργάζονταν, αγωνίζονταν, ήλπιζαν και προσεύχονταν», αναφέρεται στην ανάρτηση. 

Στο δίλεπτο βίντεο ο Αμερικανός πρόεδρος ακούγεται να μιλά για τη συμφωνία - από την ομιλία του στην Κνεσέτ -, ενώ παρουσιάζονται πλάνα από το ταξίδι του σε Ισραήλ και Αίγυπτο. 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
ΓΑΖΑ