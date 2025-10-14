Τραμπ για την ιστορική συμφωνία στη Γάζα: Μαζί αποδείξαμε ότι η ειρήνη δεν είναι απλώς ελπίδα, είναι πραγματικότητα

Διθυραμβικό βίντεο για τον Ντόναλντ Τραμπ, ανήρτησε ο Λευκός Οίκος στο X, μετά την ιστορική συμφωνία για τη Γάζα, τη Δευτέρα.
«Μαζί, αποδείξαμε ότι η ειρήνη δεν είναι απλώς η ελπίδα που μπορούμε να ονειρευτούμε, είναι μια πραγματικότητα... Αυτή είναι η ημέρα για την οποία άνθρωποι σε όλη την περιοχή και σε όλο τον κόσμο εργάζονταν, αγωνίζονταν, ήλπιζαν και προσεύχονταν», αναφέρεται στην ανάρτηση.
Στο δίλεπτο βίντεο ο Αμερικανός πρόεδρος ακούγεται να μιλά για τη συμφωνία - από την ομιλία του στην Κνεσέτ -, ενώ παρουσιάζονται πλάνα από το ταξίδι του σε Ισραήλ και Αίγυπτο.
“Together, we've shown that peace is not just the hope that we can dream about, it's a reality... This is the day that people across the region and around the world have been working, striving, hoping, and praying for.” - President Donald J. Trump 🇺🇸🕊️ pic.twitter.com/3x2HL5w0bf— The White House (@WhiteHouse) October 14, 2025