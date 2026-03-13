Τραμπ για Πούτιν: Νομίζω πως ίσως βοηθάει λίγο το Ιράν

Την άποψη ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν βοηθά «λίγο» το Ιράν εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξη στο Fox News, η οποία αναμένεται να μεταδοθεί ολόκληρη αργότερα την Παρασκευή.

«Νομίζω ότι ίσως τους βοηθάει λίγο, ναι, υποθέτω», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι «και μάλλον πιστεύει ότι εμείς βοηθάμε την Ουκρανία, σωστά;»

Σημειώνεται, ότι σύμφωνα με πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ, η Ρωσία παράσχει πληροφορίες στο Ιράν για να επιτεθεί σε αμερικανικά πολεμικά πλοία, αεροσκάφη και άλλα στρατιωτικά μέσα στην περιοχή.

Ο παρουσιαστής Μπράιαν Κιλμίντ σημείωσε ότι οι ΗΠΑ βοηθούν την Ουκρανία. «Ναι, τους βοηθάμε και εμείς», συνέχισε ο Τραμπ. «Και έτσι το λέει αυτό, και η Κίνα θα έλεγε το ίδιο, ξέρετε. Είναι σαν να λένε, ε, αυτοί το κάνουν και το κάνουμε κι εμείς, για να είμαστε δίκαιοι».

Ενώ, ερωτηθείς για την προσπάθεια της Ουκρανίας να συμβάλλει στον πόλεμο κατά του Ιράν, ο Τραμπ δήλωσε πως «οχι, δεν χρειαζόμαστε τη βοήθειά τους στην άμυνα κατά των drones».