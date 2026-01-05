Τραμπ για ουκρανική επίθεση στην οικία του Πούτιν: Δεν νομίζω ότι έγινε αυτό το πλήγμα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Κυριακή πως δεν πιστεύει την καταγγελία της Μόσχας σύμφωνα με την οποία το Κίεβο εξαπέλυσε έφοδο με drones εναντίον κατοικίας του ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν στη βορειοδυτική Ρωσία.

«Δεν νομίζω ότι έγινε αυτό το πλήγμα», δήλωσε ο κ. Τραμπ σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος προσθέτοντας πως «κανένας δεν γνωρίζει μέχρι τώρα» αν οι κατηγορίες της Ρωσίας, που διαψεύστηκαν από την Ουκρανία, αληθεύουν.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι το Κίεβο είχε εξαπολύσει μια σειρά από drones κατά της κρατικής κατοικίας του Πούτιν στη βορειοδυτική περιοχή του Νόβγκοροντ, τα οποία τα ρωσικά συστήματα αεροπορικής άμυνας κατάφεραν να αναχαιτίσουν και να εξουδετερώσουν.

Ο Λαβρόφ επέκρινε επίσης την Ουκρανία για την εκτόξευση της επίθεσης σε μια στιγμή που εντείνονταν οι παγκόσμιες προσπάθειες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών μέσω της διπλωματίας.

Η κατηγορία αυτή ήρθε μόλις μία ημέρα μετά την επίσκεψη του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Φλόριντα, όπου συναντήθηκε με τον Τραμπ στην έπαυλή του Mar-a-Lago στο Παλμ Μπιτς, για να συζητήσουν το σχέδιο ειρήνης 20 σημείων των ΗΠΑ για τη χώρα του, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση πολέμου.

Ο Ζελένσκι αρνήθηκε αμέσως τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν εναντίον του Κιέβου. Ο Τραμπ σημείωσε την Κυριακή ότι, μετά από εκτενή έρευνα των κατηγοριών, η Ουάσιγκτον δεν διαπίστωσε ότι η Ουκρανία είχε στοχεύσει την κατοικία του Πούτιν, αλλά αναγνώρισε ότι «κάτι» συνέβη στην περιοχή.