Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του «θα αποκλιμακώσει λίγο» στη Μινεσότα, μετά τον δεύτερο θανατηφόρο πυροβολισμό Αμερικανού πολίτη από ομοσπονδιακούς πράκτορες της ICE.

«Με λίγα λόγια, ήταν τρομερό. Και τα δύο ήταν τρομερά», είπε σε συνέντευξη στο Fox News την Τρίτη.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Ρενέ Γκουντ σκοτώθηκε από πυρά αξιωματικού μετανάστευσης, ενώ ακολούθησε ο Άλεξ Πρέτι, ο οποίος σκοτώθηκε το Σάββατο αφού σταμάτησε από πράκτορες συνόρων.

Όπως αναφέρει το BBC, o θάνατος του Πρέτι αναζωπύρωσε τις τοπικές διαμαρτυρίες και τη δημόσια κατακραυγή σε όλη τη χώρα και οδήγησε σε επικρίσεις από νομοθέτες και των δύο κομμάτων. Οι δηλώσεις του Τραμπ αποτελούν το τελευταίο σημάδι ότι η κυβέρνησή του κάνει ένα βήμα πίσω στις επιχειρήσεις της στη Μινεσότα.

Μιλώντας σε άλλους δημοσιογράφους πριν από μια συγκέντρωση στην Αϊόβα το βράδυ της Τρίτης, ο Τραμπ είπε ότι θεωρεί τη δολοφονία του Πρέτι, νοσηλευτή σε μονάδα εντατικής θεραπείας σε νοσοκομείο βετεράνων, «ένα πολύ ατυχές περιστατικό».

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους αν συμφωνεί με χαρακτηρισμούς του Πρέτι ως «εγχώριου τρομοκράτη», ο Τραμπ είπε: «Δεν το έχω ακούσει αυτό».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Δεν θα έπρεπε να κουβαλάει όπλο».

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ δήλωσε λίγο μετά τον πυροβολισμό ότι ο Πρέτι «δεν ήταν εκεί για να διαμαρτυρηθεί ειρηνικά, ήταν εκεί για να διαιωνίσει τη βία» και τον κατηγόρησε για «εγχώρια τρομοκρατία».

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας έχει επίσης δηλώσει ότι οι πράκτορες πυροβόλησαν σε αυτοάμυνα, αφού ο Πρέτι αντιστάθηκε στις προσπάθειες να τον αφοπλίσουν.

Η Νόεμ είπε ότι ο Πρέτι πυροβολήθηκε επειδή «επέδειξε» όπλο κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης. Ωστόσο, αυτόπτες μάρτυρες και τοπικοί αξιωματούχοι αμφισβήτησαν αυτή την εκδοχή, λέγοντας ότι κρατούσε κινητό τηλέφωνο στο χέρι του, όχι όπλο.

Δεν υπάρχει ένδειξη όπλου στο χέρι του Πρέτι, σύμφωνα με ανάλυση του διαθέσιμου βίντεο από το BBC Verify.

Οι τοπικές αρχές δήλωσαν ότι το όπλο ήταν νόμιμα καταχωρισμένο και ότι ο Πρέτι πυροβολήθηκε αφού το πυροβόλο όπλο είχε αφαιρεθεί.