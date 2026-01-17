Τραμπ για Ιράν: Είναι το χειρότερο μέρος για να ζει κανείς - Ήρθε η ώρα να αναζητηθεί νέα ηγεσία

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε το Σάββατο να τερματιστεί η 37χρονη βασιλεία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

«Είναι καιρός να αναζητηθεί νέα ηγεσία στο Ιράν», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Politico, σε μια περίοδο κατά την οποία οι μαζικές διαδηλώσεις που ζητούσαν την πτώση του καθεστώτος φαίνεται να έχουν υποχωρήσει.

Χιλιάδες διαδηλωτές σε ολόκληρη τη χώρα σκοτώθηκαν τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, γεγονός που οδήγησε τον Τραμπ να απειλήσει επανειλημμένα με στρατιωτική επέμβαση. Την Τρίτη, ο Τραμπ κάλεσε τους Ιρανούς να συνεχίσουν τις διαδηλώσεις και να «καταλάβουν τους θεσμούς», λέγοντας ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν».

Την επόμενη ημέρα, ο πρόεδρος δήλωσε ότι είχε ενημερωθεί πως οι δολοφονίες είχαν σταματήσει.

«Η καλύτερη απόφαση που πήρε ποτέ ήταν ότι δεν κρέμασε περισσότερους από 800 ανθρώπους πριν από δύο ημέρες», είπε ο Τραμπ το Σάββατο, όταν ρωτήθηκε για το μέγεθος μιας πιθανής στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ στο Ιράν.

Οι δηλώσεις του Τραμπ έγιναν λίγο μετά τη δημοσίευση μιας σειράς εχθρικών μηνυμάτων από τον λογαριασμό του Χαμενεΐ στην πλατφόρμα X, στα οποία κατηγορούσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ ότι ευθύνεται για τη φονική βία και την αναταραχή στο Ιράν.

«Κρίνουμε ένοχο τον πρόεδρο των ΗΠΑ για τα θύματα, τις καταστροφές και τη συκοφαντία που επέβαλε στο ιρανικό έθνος», έγραψε ο Χαμενεΐ.

Σε άλλη ανάρτηση, είπε ότι ο Τραμπ παρουσίασε λανθασμένα βίαιες ομάδες ως εκπροσώπους του ιρανικού λαού, χαρακτηρίζοντας τον ισχυρισμό αυτό «εξοργιστική συκοφαντία».

Ο Τραμπ, αφού του διάβασαν τις αναρτήσεις, δήλωσε ότι οι κυβερνώντες της Τεχεράνης βασίζονται στην καταστολή και τη βία για να κυβερνούν.

«Αυτό για το οποίο είναι ένοχος, ως ηγέτης μιας χώρας, είναι η πλήρης καταστροφή της χώρας και η χρήση βίας σε επίπεδα που δεν έχουν ξαναδεί ποτέ», είπε ο Τραμπ. «Για να διατηρηθεί η χώρα σε λειτουργία - έστω και σε ένα πολύ χαμηλό επίπεδο - η ηγεσία θα έπρεπε να επικεντρωθεί στο να κυβερνά σωστά τη χώρα της, όπως κάνω εγώ με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και όχι να σκοτώνει ανθρώπους κατά χιλιάδες για να διατηρεί τον έλεγχο», συνέχισε.

«Η ηγεσία βασίζεται στον σεβασμό, όχι στον φόβο και τον θάνατο», πρόσθεσε.

Η ανταλλαγή αυτή αναδεικνύει την κλιμάκωση της ρητορικής ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη, σε μια ιδιαίτερα ασταθή στιγμή για την περιοχή, καθώς και το γεγονός ότι ο Χαμενεΐ πρόσφατα απηύθυνε δημόσιο διάγγελμα στο οποίο υποστήριξε ότι «το ιρανικό έθνος νίκησε την Αμερική».

Ο Τραμπ προχώρησε ακόμη περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο, καταγγέλλοντας τον Χαμενεΐ και το ιρανικό σύστημα διακυβέρνησης.

«Ο άνθρωπος αυτός είναι άρρωστος και θα έπρεπε να κυβερνά σωστά τη χώρα του και να σταματήσει να σκοτώνει ανθρώπους», δήλωσε ο Τραμπ. «Η χώρα του είναι το χειρότερο μέρος για να ζει κανείς οπουδήποτε στον κόσμο, εξαιτίας της κακής ηγεσίας», είπε.