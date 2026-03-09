Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιεί αυτή την ώρα ομιλία σε συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων του Κογκρέσου στη Φλόριντα. Ο Αμερικανός πρόεδρος εκτόξευσε για ακόμη μια φορά «πυρά» εναντίον του Ιράν αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «δεν θα σταματήσουμε μέχρι να τους εξοντώσουμε», προσθέτοντας ότι «η κατάστασή τους χειροτερεύει όλο και περισσότερο».

«Μαζί με τους Ισραηλινούς εταίρους μας, συντρίβουμε τον εχθρό με μια συντριπτική επίδειξη τεχνικών δεξιοτήτων και στρατιωτικής δύναμης», είπε. «Η ικανότητα του Ιράν σε drones και πυραύλους καταστρέφεται ολοσχερώς. Το ναυτικό έχει εξαφανιστεί, όλα βρίσκονται στον βυθό του ωκεανού», προσέθεσε και υποστήριξε ότι μέχρι στιγμής έχουν βυθιστεί 46 πλοία. Όταν έμαθε ότι τα ιρανικά πλοία ήταν εξαιρετικής ποιότητας, ρώτησε γιατί οι ΗΠΑ δεν τα κατέλαβαν και όπως είπε ότι του απάντησαν ότι «είναι πιο διασκεδαστικό να τα βυθίζεις».

Από τα «πυρά» του δεν γλίτωσε ούτε ο προηγούμενος Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, αφού ανέφερε ότι «επί Μπάιντεν μας κορόιδευε όλος ο πλανήτης». Μάλιστα, παρέθεσε στατιστικά για το μεταναστευτικό επί του προκατόχου του και το πώς «έρχονται εδώ όλοι οι πνευματικά ασταθείς». Για την τωρινή κατάσταση των ΗΠΑ ανέφερε ότι «μας σέβονται ξανά, είχαμε μια χώρα ''πεθαμένη''».

