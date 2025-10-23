Τραμπ για Βενεζουέλα: Θα σκοτώσουμε αυτούς που φέρνουν ναρκωτικά στις ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι η κυβέρνησή του σχεδιάζει να ενημερώσει το Κογκρέσο των ΗΠΑ για τις επιχειρήσεις κατά των καρτέλ ναρκωτικών που σχετίζονται με τη Βενεζουέλα, αλλά ότι δεν απαιτείται κήρυξη πολέμου.

«Λοιπόν, δεν νομίζω ότι θα ζητήσουμε απαραίτητα κήρυξη πολέμου. Νομίζω ότι απλά θα σκοτώσουμε τους ανθρώπους που εισάγουν ναρκωτικά στη χώρα μας. Εντάξει; Θα τους σκοτώσουμε», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο.

Παράλληλα, ο Τραμπ διέψευσε δημοσίευμα της Wall Street Journal που έκανε λόγο για την αποστολή βομβαρδιστικών αεροσκαφών B-1 κοντά στη Βενεζουέλα για την αύξηση της στρατιωτικής πίεσης είναι ψευδής.

«Όχι, είναι ψευδής», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε για την είδηση. Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι η Ουάσιγκτον είναι «πολύ δυσαρεστημένη με τη Βενεζουέλα».