Τραμπ: Ευκολότερο να συζητάς με τη Ρωσία παρά με την Ουκρανία - Η Μόσχα κρατά «όλα τα χαρτιά»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι θεωρεί «πιο εύκολο» να διαπραγματευτεί με τη Ρωσία παρά με την Ουκρανία, στο πλαίσιο των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου, υπογραμμίζοντας ότι εμπιστεύεται τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Τον πιστεύω» είπε, αναφερόμενος στον Ρώσο πρόεδρο. «Ειλικρινά, θεωρώ πιο δύσκολο να διαπραγματευτώ με την Ουκρανία, η οποία δεν έχει χαρτί στα χέρια της. Είναι ίσως ευκολότερη η διαπραγμάτευση με τη Ρωσία», ο Ρώσος πρόεδρος «έχει όλα τα χαρτιά» στη διαπραγμάτευση, πρόσθεσε. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε επίσης ότι θέλει να βρεθεί μια διευθέτηση για τον πόλεμο στην Ουκρανία πριν συζητηθούν τυχόν εγγυήσεις ασφαλείας.

«Είχα ανέκαθεν καλή σχέση με τον Πούτιν. Πιστεύω ότι θέλει να βάλει τέλος στον πόλεμο», συνέχισε, λέγοντας ακόμα: «Πιστεύω ότι θα είναι πιο γενναιόδωρος απ’ όσο θα μπορούσε και αυτό είναι μάλλον καλό. Αυτό σημαίνει πολλά πράγματα».

Ερωτηθείς γιατί οι ΗΠΑ δεν παρέχουν αεράμυνα στην Ουκρανία, μετά την απόφασή του να παγώσει τη στρατιωτική βοήθεια, ο Τραμπ είπε πως δεν είναι σίγουρος εάν το Κίεβο «θέλει να συμφωνήσει». «Αν δεν θέλουν να συμφωνήσουν, εμείς φεύγουμε», ξεκαθάρισε, σημειώνοντας πως στόχος του είναι «να σταματήσει ο θάνατος».

Όταν ερωτήθηκε γιατί οι ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν παρουσιάσει τη δική τους ειρηνευτική πρόταση, ο Τραμπ εκτίμησε πως «κάποιες ερωτήσεις δεν μπορούν να απαντηθούν» και συμπλήρωσε ότι οι Ευρωπαίοι «δεν ξέρουν πώς να τελειώσουν τον πόλεμο», αλλά ο ίδιος έχει μια ιδέα για το πώς να επιτευχθεί η λήξη του.

