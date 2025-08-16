Τραμπ: Επέστρεψε στην Ουάσινγκτον - Με το βλέμμα χαμηλά κατέβηκε από το Air Force One (vid)

Στην Ουάσινγκτον επέστρεψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά την πολύωρη συνάντηση που είχε στην Αλάσκα με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Συγκεκριμένα, εμφανώς κουρασμένος, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατέβηκε από το Air Force One, χωρίς να φορά τη γραβάτα του, με βλέμμα στραμμένο προς τα κάτω και χωρίς να προχωρήσει σε καμία δήλωση.

🚨 JUST IN: It’s around 3am, and President Trump has just arrived back in DC after nearly 20 HOURS of non-stop work, heading to Alaska and back while negotiating with Putin



God Bless 47.



Nobody has EVER worked this hard for our country 🇺🇸 pic.twitter.com/4Yo6E4qIHY — Nick Sortor (@nicksortor) August 16, 2025

Όπως αναφέρει το CNN, σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, ο πρόεδρος Τραμπ πέρασε μεγάλο μέρος της εξάωρης πτήσης στο τηλέφωνο.

Μετά την κλήση του προς τον Ζελένσκι, ο Τραμπ μίλησε και με αξιωματούχους του ΝΑΤΟ, ανέφερε η Λίβιτ.

Μάλιστα, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι προγραμματίζει να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον τη Δευτέρα, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ.

We had a long and substantive conversation with @POTUS. We started with one-on-one talks before inviting European leaders to join us. This call lasted for more than an hour and a half, including about an hour of our bilateral conversation with President Trump.



Ukraine reaffirms… pic.twitter.com/64IPVhtFaB — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 16, 2025

Σημειώνεται ότι, κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Πούτιν, μετά τη δίωρη και μισή συνάντησή τους, ο Τραμπ δεσμεύτηκε ότι θα πραγματοποιήσει τηλεφωνικές συνομιλίες τόσο με τον Ζελένσκι όσο και με αξιωματούχους του ΝΑΤΟ.

«Φυσικά θα καλέσω τον πρόεδρο Ζελένσκι και θα του πω για τη σημερινή συνάντηση», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος Ζελένσκι, μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι «υποστηρίζουμε την πρόταση του Προέδρου Τραμπ για τριμερή συνάντηση μεταξύ Ουκρανίας, ΗΠΑ και Ρωσίας, ενώ πρόσθεσε ότι «η Ουκρανία τονίζει ότι τα βασικά ζητήματα μπορούν να συζητηθούν σε επίπεδο ηγετών και ότι μια τριμερής μορφή είναι κατάλληλη για αυτό».

