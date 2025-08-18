Τραμπ: Σταμάτησα 6 πολέμους σε 6 μήνες - Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι του κοιμισμένου Μπάιντεν, όχι δικός μου

Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για την ειρηνευτική του πορεία ενόψει των πιθανώς καθοριστικών συνομιλιών για την Ουκρανία σήμερα.

«Ξέρω ακριβώς τι κάνω», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ενώ εξέφρασε επίσης την ανησυχία του για την κάλυψη της κυβέρνησής του από τα μέσα ενημέρωσης, προσθέτοντας σε νέα ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα: «Έχω διευθετήσει έξι πολέμους σε έξι μήνες, ένας από αυτούς μια πιθανή πυρηνική καταστροφή, κι όμως πρέπει να διαβάζω και να ακούω την Wall Street Journal και πολλούς άλλους που δεν έχουν ιδέα να μου λένε τι κάνω λάθος σχετικά με το χάος Ρωσίας/Ουκρανίας».

Επίσης, επιτέθηκε κατά του πρώην προέδρου των ΗΠΑ λέγοντας ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία «είναι ο πόλεμος του νυσταγμένου Τζο Μπάιντεν, όχι δικός μου», καθώς και στους επικριτές του σημειώνοντας ότι «δεν χρειάζομαι συμβουλές από ανθρώπους που εμπλέκονται σε αυτές τις συγκρούσεις εδώ και χρόνια και ποτέ δεν κατάφεραν να τις σταματήσουν».

Αναλυτικά έγραψε:

«Έχω διευθετήσει έξι πολέμους μέσα σε έξι μήνες, ένας από τους οποίους αφορούσε πιθανή πυρηνική καταστροφή. Παρ’ όλα αυτά, πρέπει να διαβάζω και να ακούω τη Wall Street Journal και πολλούς άλλους που δεν έχουν πραγματική αντίληψη, να μου λένε τι κάνω λάθος σχετικά με το χάος Ρωσίας–Ουκρανίας. Αυτός είναι ο πόλεμος του κοιμισμένου Τζο Μπάιντεν, όχι δικός μου. Είμαι εδώ μόνο για να τον σταματήσω, όχι για να τον κλιμακώσω. Δεν θα είχε συμβεί ποτέ αν ήμουν Πρόεδρος. Ξέρω ακριβώς τι κάνω και δεν χρειάζομαι συμβουλές από ανθρώπους που εμπλέκονται σε αυτές τις συγκρούσεις εδώ και χρόνια και ποτέ δεν κατάφεραν να τις σταματήσουν. Είναι ηλίθιοι, χωρίς κοινή λογική, νοημοσύνη ή κατανόηση, και δυσκολεύουν την επίλυση της τρέχουσας κρίσης Ρωσίας–Ουκρανίας. Παρά τους επικριτές μου, θα τα καταφέρω – πάντα το κάνω!»