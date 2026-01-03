Τραμπ: Έχουμε σημειώσει πρόοδο στο Ουκρανικό - Ο Πούτιν σκοτώνει πολλούς ανθρώπους

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι έχει την αίσθηση πως έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Στον πόλεμο στην Ουκρανία και στον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν αναφέρθηκε στο περιθώριο του διαγγέλματος για την επιχείρηση στη Βενεζουέλα, ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι έχει την αίσθηση πως έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, τονίζοντας, ωστόσο, ότι «δεν είμαι ενθουσιασμένος με τον Πούτιν».

Πρόσθεσε δε, πως «ο Πούτιν σκοτώνει πολλούς ανθρώπους», εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για τις εξελίξεις στην Ουκρανία.