Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μιλώντας στους New York Times οτι διαθέτει «τρεις πολύ καλούς υποψηφίους» για να αναλάβουν τη διακυβέρνηση του Ιράν μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν ΗΠΑ και Ισραήλ.

Σε τηλεφωνική συνέντευξη, ο Ντόναλντ Τραμπ, ερωτηθείς ποιον θα ήθελε να δει επικεφαλής του Ιράν, απάντησε: «Έχω τρεις πολύ καλές επιλογές», προσθέτοντας: «Δεν θα τις αποκαλύψω προς το παρόν. Ας τελειώσουμε τη δουλειά πρώτα».

Άφησε, ωστόσο, ανοιχτό και το ενδεχόμενο ο ίδιος ο ιρανικός λαός να κινηθεί για αλλαγή καθεστώτος. «Αυτό θα εξαρτηθεί από αυτούς, αν θα το κάνουν. Το συζητούν εδώ και χρόνια, οπότε τώρα προφανώς θα έχουν μια ευκαιρία», ανέφερε. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι αμερικανικές απώλειες ενδέχεται να αυξηθούν πέραν των τριών στρατιωτών που έχουν μέχρι στιγμής σκοτωθεί.

Ο Τραμπ συνέκρινε την κατάσταση στο Ιράν με την αμερικανική επιχείρηση νωρίτερα φέτος στη Βενεζουέλα, η οποία οδήγησε στην απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο από την εξουσία.

«Αυτό που κάναμε στη Βενεζουέλα, νομίζω, είναι το τέλειο, το τέλειο σενάριο», δήλωσε, σημειώνοντας ότι «όλοι κράτησαν τη δουλειά τους εκτός από δύο ανθρώπους».

Σε αντίθεση με την περίπτωση της Βενεζουέλας, ο πρόεδρος υποστήριξε ότι 48 Ιρανοί ηγέτες έχουν σκοτωθεί κατά τις συνεχιζόμενες επιθέσεις, μετά και τον θάνατο του Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στις αμερικανικές απώλειες, σημειώνοντας ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί.

«Τρεις είναι τρεις πάρα πολλοί, όσο με αφορά», δήλωσε. «Αν κοιτάξετε τις προβλέψεις, γίνονται προβλέψεις, θα μπορούσε να είναι αρκετά υψηλότερος ο αριθμός».

Σύμφωνα με το CNN, οι τρεις Αμερικανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν σε ύποπτη επίθεση με drone νωρίς την Κυριακή στο Κουβέιτ, όπως ανέφεραν πηγές με γνώση της υπόθεσης.

Ο πρόεδρος επανέλαβε ότι πρόθεση της κυβέρνησής του και αυτής του Ισραήλ είναι ο πόλεμος να διαρκέσει «τέσσερις ή πέντε εβδομάδες», υπογραμμίζοντας ότι η επιχείρηση θεωρείται χρονικά περιορισμένη, αν και οι συνέπειες παραμένουν αβέβαιες.