Τραμπ: Έχω απόλυτο δικαίωμα να επαναφέρω σε ισχύ τους τελωνειακούς δασμούς

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Κυριακή (τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας) ότι έχει το «απόλυτο δικαίωμα» να επαναφέρει σε ισχύ τους τελωνειακούς δασμούς του, μέρος των οποίων ακυρώθηκε έπειτα από απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

«Έχω το απόλυτο δικαίωμα να χρεώνω (τελωνειακούς) δασμούς με άλλη μορφή κι έχω ήδη αρχίσει να το κάνω», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social, προφανώς αναφερόμενος στις «έρευνες» για εμπορικά ζητήματα που έχει αρχίσει να διενεργεί η κυβέρνησή του και καθώς έχει προχωρήσει στην επιβολή γενικού τελωνειακού δασμού 10% με εκτελεστικό διάταγμα.

Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι άρχισε να διενεργεί σειρά ερευνών για εμπορικά ζητήματα, για να επαληθεύσει ενδεχόμενες παραλείψεις στον αγώνα εναντίον της καταναγκαστικής εργασίας που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν την επιβολή νέων τελωνειακών δασμών σε βάρος 60 κρατών, συμπεριλαμβανομένων αυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κίνας και της Ιαπωνίας.

Η τοποθέτηση αυτή του Ντόναλντ Τραμπ έγινε μερικές ώρες αφού το Πεκίνο πίεσε τις ΗΠΑ να «διορθώσουν αμέσως τις εσφαλμένες ενέργειές (τους)» σε ό,τι αφορά το εμπόριο, ενώ διεξάγεται νέος γύρος διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις δυο μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη.

Οι έρευνες αυτές είναι ενέργεια «εντελώς μονομερής», «αυθαίρετη» και «μεροληπτική», αποκαλύπτουν πως ασκείται πολιτική «προστατευτισμού», τόνισε το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας.

Αξιωματούχοι των δυο πλευρών συναντήθηκαν το σαββατοκύριακο στο Παρίσι για να προσπαθήσουν να επιλύσουν διμερείς διενέξεις για το εμπόριο που πυροδότησαν το 2025 πικρή σύγκρουση, προτού συμφωνηθεί ανακωχή τον Οκτώβριο.

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ακύρωσε την 20ή Φεβρουαρίου το σύνολο των τελωνειακών δασμών ευρείας εμβέλειας που είχε επιβάλει ο πρόεδρος Τραμπ, που αντιδρώντας υπέγραψε αμέσως εκτελεστικό διάταγμα με τον οποίο επιβλήθηκε γενικός δασμός 10%.

«Το δικαστήριο γνώριζε τη θέση μου, ήξερε πόσο πολύ ήθελα αυτή τη νίκη για τη χώρα μας, και παρ’ όλ’ αυτά αποφάσισε να χαρίσει, δυνητικά, τρισεκατομμύρια δολάρια σε χώρες και σε εταιρείες που εκμεταλλεύονταν τις ΗΠΑ εδώ και δεκαετίες», εξεμάνη ο κ. Τραμπ.

Οι νέες σινοαμερικανικές συνομιλίες υποτίθεται πως θα αποτελούσαν το πρελούδιο της επίσημης επίσκεψης που έχει αναγγείλει ότι θα κάνει στην Κίνα ο πρόεδρος Τραμπ στα τέλη του Μαρτίου και στις αρχές Απριλίου -- ωστόσο δεν έχει επιβεβαιωθεί από το Πεκίνο επισήμως μέχρι σήμερα.