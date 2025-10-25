Τραμπ: Δεν θα χάνω τον χρόνο μου με τον Πούτιν, θα συναντηθούμε μόνο αν υπάρξει συμφωνία για την Ουκρανία

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι δεν θα συναντήσει τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν έως ότου πιστεύει ότι έχει μια συμφωνία για την επίτευξη ειρήνης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

«Πρέπει να ξέρετε ότι θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία — δεν πρόκειται να σπαταλώ τον χρόνο μου», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους, έπειτα από συνάντησή του με τον εμίρη του Κατάρ, σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, κατά τη διάρκεια στάσης ανεφοδιασμού στην Ντόχα.

«Ανέκαθεν είχα εξαιρετική σχέση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν αλλά αυτό ήταν πολύ απογοητευτικό», πρόσθεσε, αναφερόμενος στις προσπάθειες διευθέτησης της σύγκρουσης μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ο πρόεδρος Τραμπ σε ερώτηση αναφορικά για το πότε θα είναι έτοιμη η δύναμη σταθεροποίησης στη Λωρίδα της Γάζας, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απάντησε ότι «θα είναι σύντομα».

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι το Κατάρ είναι διατεθειμένο να συνεισφέρει με ειρηνευτικά στρατεύματα, εάν χρειαστεί.

Μάλιστα, επαίνεσε το κράτος του Κόλπου ως έναν σπουδαίο σύμμαχο και βασικό παράγοντα σταθερότητας στην περιοχή.

Την ίδια ώρα, αναφερόμενος στη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι αναμένει μια διαρκής ειρήνη.

Τραμπ για εμίρη του Κατάρ: Ένας από τους σπουδαιότερους ηγέτες του κόσμου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συναντήθηκε με τον εμίρη του Κατάρ, Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, κατά τη διάρκεια στάσης ανεφοδιασμού στο εμιράτο, καθ’ οδόν προς τη Μαλαισία.

Όπως αναφέρουν οι Times of Israel, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Αλ Θάνι «έναν από τους σπουδαιότερους ηγέτες του κόσμου, όχι μόνο της Μέσης Ανατολής».

President Trump, with UFC playing on the TV in Air Force One’s conference room, meets with the Emir and Prime Minister of Qatar.



Trump’s plane is refueling here and picking up Secretary Rubio before heading to Malaysia. pic.twitter.com/KS3m8sFTNW — Josh Wingrove (@josh_wingrove) October 25, 2025

«Είναι αγαπητός και σεβαστός από τον λαό του. Δεν ξέρω τι είναι πιο σημαντικό, να σε αγαπούν ή να σε σέβονται;» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, απευθυνόμενος στον εμίρη. «Εσύ έχεις και τα δύο — είσαι από τους λίγους».

Στη συνέχεια, ο Τραμπ απευθύνθηκε στον πρωθυπουργό του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζασίμ Αλ Θάνι, τον οποίο χαρακτήρισε «φίλο μου και φίλο του κόσμου».

Δείχνοντας προς τους δύο Καταρινούς ηγέτες, ο Τραμπ δήλωσε: «Έχουμε κάνει πολλά μαζί, ειδικά τον τελευταίο χρόνο… Ειρήνη στη Μέση Ανατολή — και αυτοί έπαιξαν καθοριστικό ρόλο σε αυτό».

«Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας, και τώρα έχετε μια ασφαλή Μέση Ανατολή, την οποία θα διατηρήσετε έτσι για πολύ καιρό», πρόσθεσε.